"¡Cómo creen que me voy a quedar callado ante compra de voto!"

Al manifestar que "¡cómo creen que me voy a quedar callado ante la compra de voto!", el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó por segundo día consecutivo que Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI, ofrezca tarjetas con apoyos económicos bimestrales para mujeres, y aseguró que tiene la obligación de denunciar cualquier acto de fraude electoral.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal rechazó que se trate de injerencia en el proceso electoral, pues manifestó que todos los mexicanos tienen la obligación de hacer realidad la democracia.

"¿Qué pasó con el candidato que ofrece dinero a cambio de votos, fue cierto o no?", preguntó el presidente a su vocero, Jesús Ramírez.

"Sí, fue cierto", contestó.

"A ver a la gente, que el Presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral. ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia?", dijo el presidente.

"¡Cómo creen que me voy a quedar callado, si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una autentica democracia! ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?".

"Sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas se tienen que denunciar, si no ¿para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude electoral sea considerado como delito grave? ¿para qué tenemos la Fiscalía Electoral?", manifestó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que los mexicanos deben de estar pendientes ante cualquier actitudes antidemocráticas y denunciar cualquier práctica de fraude electoral.