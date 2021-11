¿Cómo descargar boletas escolares en tu celular?

Se aproxima el cierre de la primera mitad del ciclo escolar 2021-2022 lo que significa la llegada del periodo vacacional, pero también el momento de consultar las boletas de calificaciones para observar el desempeño de los alumnos que cursan primaria y secundaria.

Si eres padre de familia, esta información es para ti.

Paso a paso para que puedas descargar las boletas escolares de tus hijos desde la comodidad de tu celular.

Fechas y pasos para descargar la boleta

La primera mitad del ciclo escolar 2021-2022 se desarrolló de forma mixta y, aunque algunos alumnos ya acuden a sus aulas de forma presencial, otros continúan estudiando en casa, por ello la Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó un sitio para consultar la evaluación del alumnado.

Aprovechando la tecnología con la que los alumnos toman sus clases, ahora será fácil descargar las boletas de evaluación de los alumnos que cursen primaria y secundaria conforme a un calendario establecido por la SEP y desde la comodidad de tu hogar.

A partir del próximo miércoles 24 de noviembre podrás ingresar al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para realizar la descarga de la boleta escolar en tu celular. Para ello solo debes seguir estos sencillos pasos:

1. Desde el explorador Google Chrome de tu teléfono, ingresa al sitio del SIGED.

2. Pulsa el botón naranja que corresponde al "Alumnado", el cual corresponde al apartado de información de alumnos y alumnas de Educación Básica.

3. A continuación, escribe la CURP del alumno del que necesitas descargar la boleta.

Si no lo tienes a la mano, puedes consultarlo en la liga "Verifica la CURP de la alumna o del alumno (ir al sitio del RENAPO)" que se encuentra en la parte inferior. Ahí serás redirigido a un sitio del portal del gobierno para descargar la Clave Única de Registro de Población.

4. Ya que llenaste la casilla con la CURP correcta, pulsa el botón azul para buscar y automáticamente te aparecerá la boleta escolar del alumno.

Si te equivocaste con el ingreso de la CURP, puedes pulsar el botón naranja de "Restablecer" para vaciar el campo y volver a ingresar la clave.

5. Lo que te resta hacer es dar clic en el botón descargar o imprimir y el formato de la boleta escolar de primaria y secundaria se guardará en tu dispositivo móvil.

Con los pasos anteriores ya podrás revisar las calificaciones de la primera mitad del ciclo 2021-2022. Sin embargo, toma en cuenta que el proceso de entrega de calificaciones se consultará en determinadas fechas, para que no se te pase, aquí te las dejamos.

La SEP estableció 3 fases de entrega para la consulta de las boletas escolares del ciclo 2021-2022 en el sitio web: La primera fecha se habilitará del miércoles 24 de noviembre al martes 30 de noviembre del 2021, correspondiente a la primera mitad del ciclo.

La segunda entrega se realizará del lunes 28 de marzo al jueves 31 de marzo del 2022, correspondiente a la segunda mitad.

Y la entrega final de calificaciones del ciclo 2021-2022 se llevará a cabo del lunes 25 al jueves 28 de julio del 2022, de acuerdo con la SEP.

Prepárate para cuando se aproxime la fecha de entrega de calificaciones y que no se te pase el tiempo límite para revisar el desempeño escolar de tus hijos, así como realizar la descarga de su boleta escolar.