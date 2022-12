Cómo eligieron al nuevo gobernador de Puebla en la madrugada

A-AA+

PUEBLA, Pue., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de Miguel Barbosa el 13 de diciembre pasado, Puebla amaneció este jueves 15 de diciembre con un nuevo gobernador: Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Ello, a pesar de que el Congreso tenía por lo menos 10 días más para designar al sustituto. El nuevo funcionario fue elegido por la mayoría del Congreso local durante la madrugada y también a esas horas rindió protesta en el cargo.

Los horarios en los que sucedió este hecho histórico para la entidad no están previstos en la ley, y sólo responden a la forma como se dio la discusión política para la sustitución. En el calendario del Congreso del estado estaba prevista, desde antes del fallecimiento de Miguel Barbosa, una Sesión Ordinaria para el miércoles 14 de diciembre en la que se abordarían temas del Poder Legislativo, como la designación de los miembros de la Comisión Permanente.

Sin embargo, de manera sorpresiva, la sesión fue aprovechada para declarar la falta absoluta de gobernador y la necesidad de iniciar el proceso de selección del sustituto, pese a que al mismo tiempo, en Tehuacán, se estaba llevando a cabo el velorio de Miguel Barbosa y a menos de 12 horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla. La sesión estaba programada a las 17:00 horas e inició casi con media hora de retraso. A partir de ahí, la toma de decisiones y la formalización de un nuevo gobernador se prolongaron por casi ocho horas con varios recesos.

Lo primero que hizo el Congreso fue dar cuenta formal de la ausencia de un gobernador y esto de cotejó con el Acta de Defunción de Barbosa Huerta expedida en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Con ello, se hizo un reconocimiento formal de que sería necesario elegir entre los diputados a un gobernador sustituto, dado que el fallecimiento se dio en los últimos cuatro años del gobierno y no procedía un proceso electoral extraordinario.

Fue en este punto, hacia las 18:30 horas, cuando el asunto se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde los líderes de bancada y representantes parlamentarios tuvieron una larga discusión y la aprobación de una propuesta. Mientras sesionaban de manera privada, las expectativas crecieron en torno a la sucesión, desatando incluso la crítica de representantes de la política nacional.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, dijo en Twitter que la ambición de Céspedes Peregrina era grave, pues no habían pasado ni 24 horas del fallecimiento de Miguel Barbosa y ya se tenía preparado "un albazo". Igual de crítica fue la observación del dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, quien en la misma red social habló de la autoridad moral del movimiento y de cómo Barbosa Huerta no había sido sepultado cuando el Congreso ya buscaba a un gobernador sustituto.

Mientras se daba la discusión en el Congreso local, en Puebla comenzaron a circular rumores de que podría haber una imposición de gobernador desde la dirigencia nacional de Morena e incluso desde la Presidencia de la República, mencionando incluso nombres como el del priista Enrique Doger o la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, para suceder a Miguel Barbosa.

Alrededor de las 20:00 horas se sabía que sería en esa misma sesión ordinaria donde ya se tomaría la decisión de designar al gobernador sustituto, pues supuestamente el presidente López Obrador había dado el aval para que fueran los barbosistas quienes hicieran la elección cuanto antes para evitar que otros grupos desestabilizaran el proceso y la gobernabilidad del estado.

Fue a partir de ese momento que se manejaron dos posibles cartas: la de la esposa de Miguel Barbosa, Rosario Orozco, y la del coordinador de bancada en el Congreso y expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Minutos después de las 23:00 horas y tras una larga sesión en la Junta de Gobierno, se reanudó la sesión del pleno con una serie de propuestas que confirmaron la llegada de Céspedes Peregrina a la gubernatura. Fue hacia las 00:24 horas que los diputados regresaron a la sesión, para votar a Céspedes Peregrina como gobernador sustituto con 38 votos a favor y uno en contra.