¿Cómo es Holbox, la isla donde el fuego consumió hoteles?

La noche del lunes se registró un incendio en la isla de Holbox, dejando afectaciones en hoteles Tortugas y Mawimbi.

¿Cómo es Holbox?

Holbox es una isla ubicada en el estado de Quintana Roo, en México. Se encuentra frente a la costa de la península de Yucatán y pertenece a la Reserva de la Biósfera de Yum Balam.

La isla de Holbox se encuentra a 145 kilómetros de Cancún, que es uno de los destinos de la Riviera Maya más visitados por miles de turistas al año.

¿Qué hacer en Holbox?

A pesar de ser un destino tan turístico, Holbox es un pueblo, por lo que no hay centros comerciales o tiendas de marca, tampoco discotecas enormes o parques recreativos.

Holbox es una isla habitada principalmente por pescadores, que salen todos los días al mar a buscar su fuente de trabajo.

Actividades

Visitar Punta Cocos

Este lugar se encuentra en una de sus puntas, en donde casi no hay gente y tendrás una sensación de paz increíble para disfrutar del mar y del lugar.

Hacer la excursión de las 3 islas

En Holbox encontrarás muchas excursiones que te pueden llevar a diversas zonas de la isla. Una de las más conocidas, es el tour a las 3 islas, que incluye como su nombre lo dice, conocer tres lugares llenos de vegetación y fauna.

Conocer Punta Mosquitos

Este lugar de la isla se encuentra al otro lado de Punta Cocos, y aquí se sitúan muchos de los hoteles de más "lujo". Vale la pena que puedas caminar por aquí, ya que encontrarás un ambiente relajado, además de variedad de bares para disfrutar la alberca. Tour para nadar con el tiburón ballena

Una de las actividades más demandadas de Holbox, es poder nadar con el tiburón ballena. En esta actividad, te llevan hasta cierto punto en el mar, en dónde te lanzas y puedes tener la oportunidad de tener muy de cerca al pez más grande del mundo. Solamente se puede hacer de mayo a septiembre, ya que es la temporada del tiburón.

Conocer la isla en un coche de golf

En Holbox las calles no están pavimentadas, y no hay autos; todo mundo se mueve a través de carritos de golf. Algo que puedes hacer si quieres salir a recorrer la isla, es precisamente poder rentar uno, así tendrás la libertad de ir a dónde tú quieras y explorar otras áreas.