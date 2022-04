¿Cómo queda y qué se espera de la oposición tras reforma eléctrica?

A-AA+

Luego de que diputados de oposición rechazaron la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado domingo 17 de abril, con 275 votos a favor y 223 votos en contra, Con los de Casa coincidieron que la oposición le perdió el miedo a Morena.

Mauricio Merino, el doctor en Ciencia Política, destacó sobre el tema que lo excepcional del rechazo de la oposición a la reforma eléctrica de AMLO no es el hecho en sí mismo sino que se da en un clima de polarización y encono, lo que medra la influencia política del presidente ante la oposición, de la que dijo su única posibilidad de definición política es juntarse.

"Su única posibilidad de definición política frente a esta mecánica del poder es juntarse todos. Me temo que, al mismo tiempo, representa un dique frente a la ambición del poder del líder y su culto a la personalidad".

Además, el doctor en Ciencia Política enfatizó que al menos desde la óptica de los partidarios del presidente "se ha internalizado que las propuestas de AMLO son inapelables y consideradas lo mejor para la patria, la nación y el pueblo porque el presidente encarna las tres cosas".

Juan Pablo Becerra- Acosta destacó que la oposición perdió el miedo a Morena y su mayoría, por lo que "debe entender lo que no entendieron el año pasado (en las elecciones intermedias): que los votos cuentan" y eso es consecuencia de la polarización y menosprecio que han hecho de la democracia.

En tanto, Maite Azuela mencionó que le sorprende para bien que, políticamente y de manera articulada, la oposición haya dado marcha atrás a una reforma, pues con ello se dio una dinámica de consenso que, dijo, servirá a los partidos para evaluar si en las elecciones presidenciales de 2024 irán juntos contra Morena y su candidato.

Azuela señaló que "hay una resistencia pragmática" pero necesaria en la democracia y se está delineando en un bipartidismo que consideró muy peculiar pues está compuesto por Morena y toda la oposición en su conjunto contra la fuerza guinda.

Al respecto, Mauricio Merino lamentó que " la única opción de oponerse a estas acciones fascistas sea recurrir a toda la oposición y que están desdibujando sus ideologías", lo que consideró grave pues se está construyendo un bloque amalgamado que desdibuja la pluralidad que debe existir en las democracias.

"Oponerse al líder es oponerse a la nación, a la patria y al pueblo, porque él encarna las tres cosas", desde la perspectiva de sus simpatizantes reiteró Merino; lo que señaló abona a la construcción de estigmas.

"En el momento que hay oposición al líder se estigmatiza a quien manifieste su opinión contraria", dijo Merino, no se limita a políticos, sino que alcanza a analistas y, en general, a cualquiera que esté en desacuerdo con AMLO.

Por su parte, Juan Pablo Becerra- Acosta destacó que "es una desmesura y a todas luces un exceso" que se acuse a la oposición de traidores a la patria, pues están ejerciendo su derecho democrático al voto.

Además dijo que la reforma eléctrica nació muerta y Morena ya lo sabía y tenían armado "su show de confrontación política" que le funciona con su electorado.