Como Residente, mi sueño era ser beisbolista: AMLO

HERMOSILLO, Son., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, como René, cantante de Calle 13 y el escritor cubano Leonardo Padura, su sueño en su juventud era ser beisbolista y "era bueno".

Este sábado, al supervisar los avances de la construcción del Estadio "Héctor Espino", el titular del Ejecutivo federal recordó que en su pueblo natal Tepetitán, Tabasco, con sus amigos jugaban el llamado "Rey de los deportes", con bates hechos con rama de árbol, pelotas de hule.

"Hay cosas de la vida. Fíjense que uno de los mejores músicos, el de Calle 13, René, quería ser beisbolista, era su sueño, jugaba segunda base, pero él mismo dice ¿no?, que no dio el ancho porque, como todos los deportes ¿no?, una cosa es que nos guste y otra cosa es que tiremos más de 90 millas y bateemos arriba de 300, que macaneemos, ahí está el asunto. Entonces, no fue beisbolista, pero es un gran músico.

"Luego está el caso de Leonardo Padura, cubano, también, su pasión el béisbol y ya cuando vio que no rendía se dedicó a ser cronista deportivo, hacer crónica sobre béisbol y empezó a escribir crónica de beisbolista de aquellos tiempos, de los años 60, de los años 70.

"Yo jugaba béisbol en mi pueblo y también mi sueño era jugar béisbol desde la edad de ustedes, desde antes. Con guantes de trapo, nosotros hacíamos los bates de rama de árbol, pelota de hule y a veces llegaba una pelota de béisbol buena y empezaron a llegar los guantes y ya los bates. Y siempre jugué en la secundaria, en la prepa y mi sueño era ese", dijo.

Acompañado por el gobernador Alfonso Durazo (Morena), el Mandatario federal recordó que en su época de estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, tenía un equipo de la liga interuniversitaria "pero no éramos tan buenos" y donde señalo que jugó con el hijo del profesor y luchador social Heberto Castillo.

"Hace como seis años, ocho años, todavía no era yo Presidente, me encontré a un amigo, que jugábamos juntos en la prepa, porque cuando estudié en la universidad también en la UNAM, teníamos nuestro equipo, había una liga interuniversitaria, yo estudiaba Ciencia Política y los de Ciencia Política no éramos tan buenos para el béisbol, eran mejor los que estudiaban Derecho, Medicina, Arquitectura.

"Me tocó jugar béisbol en Arquitectura con el hijo del ingeniero Heberto Castillo, que era buen pícher—por ahí anda Heberto, que es arquitecto ahora— y con otros paisanos, Lastra, que jugaban en el equipo de Derecho; además, como se le llama en el argot, era, había ´camarón´ también, como yo jugaba bien nos daban la comida y otras cosas".

Comentó que alrededor de hace ocho años, cuando "todavía no era Presidente" en una visita que hizo a Tabasco de manera discreta, uno de sus amigos con los que jugaba en la preparatoria lo reconoció y le comentó que pensaba que "ibas a ser pelotero de Grandes Ligas y mira, vas a ser presidente´.

"Me encuentro a este amigo hace como seis, ocho años, andaba yo caminando, fui a una gira a Tabasco, y así como Román, con gorra y con lentes para que no me reconociera nadie, todavía no era yo ni candidato, y me reconoció, Valdivia se apellida. ´Oye, Andrés Manuel, y yo pensé que ibas a ser pelotero de grandes ligas y mira, vas a ser presidente´, comentó entre risas.

En este momento, el presidente López Obrador se dirige a Punta Chueca, Sonora, para sostener una reunión con autoridades del pueblo seri.