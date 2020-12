¿Cómo saber si ganaste el sorteo del SAT 2020?

Desde hace algunos años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha premiado a aquellos tarjetahabientes que compran durante el Buen Fin, días en los que la mayoría de los comercios ofrecen descuentos y promociones. Este 2020 no fue la excepción, por lo tanto, si compraste algo durante el Buen Fin 2020, puede que hayas ganado entre $500 y hasta $250,000. En total hay 355,936 premios disponibles.

¿Cómo saber si gané el sorteo del Buen Fin?

El SAT ha lanzado una plataforma virtual para que puedan revisar los resultados del sorteo. Si estás seguro de que tu compra y tu tarjeta cumplen con los requisitos previamente establecidos por el SAT, da clic en http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin/Paginas/consulta_ganaste.html. Recuerda que debes tener tu número de tarjeta a la mano.

¿Qué bancos e instituciones participan en el sorteo Buen Fin?

Las instituciones afiliadas son las siguientes:

*Actinver

*Autofin

*Banbanjio

*Banca Afirme

*Banco Azteca

*Banco Multiva

*Banjercito S.N.C.

*Bankaool (Akala)

*Banorte

*Banregio

*Bansi

*Caja Popular Apaseo El Alto

*Caja Popular Los Reyes

*Caja Popular Mexicana

*Caja Popular Santiago Apostol

*Caja San Nicolás

*Cibanco

*Consubanco

*Banco y Sofom Inbursa

*HSBC

*Intercam Grupo Financiero

*Banco Invex

*Invex Consumo

*La Sagrada Familia

*Liverpool

*Mifel

*One Card

*Santander

*Scotiabank

*Falabella Soriana

*Servicios Financieros Soriana

*Ve Por Más

*BBVA

*Bancoppel

*Banco y Tarjetas Banamex

*Unagra

*Caja Gonzalo Vega CGV

*Caja de Ahorro de los Telefonistas CAT

*Banco Paga Todo

*EVO Payments

¿Cuáles son las bases del sorteo El Buen Fin?

Si quieres conocer más sobre el sorteo organizado por el SAT, aquí te presentamos las bases del sorteo:

1. Participarán las personas físicas que realicen operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras y demás entidades que emitan tarjetas al amparo de un titular de marca cuando se pueda identificar al tarjetahabiente titular, de acuerdo a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición emitidas por el Banco de México.

2. También participan personas físicas y morales que en el ejercicio 2019 hayan reportado ingresos menores o hasta de $5 millones de pesos, se encuentren registradas en el portal www.elbuenfin.org antes del 09 de noviembre de 2020, sean receptores de medios de pago electrónicos participantes y durante el periodo del 09 al 16 de noviembre del 2020 hayan recibido al menos un consumo mediante esta forma de pago por $250.

3. El registro de las operaciones de compra que participan en el sorteo se integrará en una base de datos que contemple todos aquellos números de aprobación o autorización que se emitan por cada operación de compra realizada en comercios registrados en el portal www.elbuenfin.org, por lo que no se tendrá que hacer ningún registro para su participación.

4. El registro de los comercios en el portal www.elbuenfin.org, así como el cumplimiento de la validación de los ingresos y la recepción de al menos una venta por $ 250 en la terminal punto de venta constituirá la oportunidad de participación en el sorteo de los citados comercios, por lo que no se tendrá que realizar algún proceso adicional para su participación.

5. Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes excepciones:

*Las operaciones que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero.

*Las operaciones que correspondan a consumos en el extranjero realizados con tarjetas emitidas en México.

*Las operaciones que se generen con tarjetas privadas.

*Las operaciones que se deriven de pre-autorizaciones.

*Las correspondientes a cargos recurrentes.

*Las operaciones que se generen con motivo de cancelaciones.

*Los reversos.

*Las operaciones que se generen con motivo de retiros de efectivo.

*Las operaciones que se generen con tarjetas de crédito departamentales, corporativas, empresariales, tarjetas digitales o tokenizadas.

*Las operaciones que se generen en comercios no registrados en el portal www.elbuenfin.org aún y cuando se realicen con medios de pago electrónicos participantes.

*Las operaciones que se generen en comercios que no cumplan con los siguientes requisitos fiscales: contar con RFC validado, medios de contacto activos y opinión de cumplimiento positiva, aún y cuando estos hayan presentado su prerregistro en el portal mencionado en punto que antecede.

*Las operaciones que se generen con medios de pago electrónicos que no estén participando, aún y cuando se realicen en comercios registrados en el portal www.elbuenfin.org

También debes tener en cuenta que no participan en el sorteo los comercios que tengan afiliaciones:

*Las asociadas a los agregadores

*Las asociadas a Comisionistas cambiarios

*Las asociadas a Corresponsales

*Las asociadas a Integradores

*Las asociadas a Titular de Marca Extranjero

*De comercios registrados en el portal www.elbuenfin.org, que no reciban medios de pago electrónicos participantes o bien, que no se encuentren integrados en el registro de base única de afiliaciones.

*De comercios que no se encuentren registrados en el portal www.elbuenfin.org, aún y cuando formen parte de la red de distribución de medios de pago participantes.

*Las asociadas a cuentas de depósito de ventas que correspondan a instituciones que no hayan enviado su manifestación de participación expresa ni tengan confirmación de participación por parte del Servicio de Administración Tributaria, con independencia de que cuenten con registro en el portal www.elbuenfin.org y/o reciban medios de pago electrónicos.

Recuerda que solo se premiará una afiliación por cada clave de RFC de los comercios participantes y en el caso de consumos, una operación de compra por cada tarjeta participante y que la participación es libre, gratuita y sin obligación de compra de boleto alguno.

6. A partir del 3 de diciembre de 2020, en el sitio electrónico Sorteo El Buen Fin, que estará localizado en la página de internet http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin, se podrán verificar los participantes en el sorteo.

7. La selección de los ganadores se realizará en forma aleatoria a través del mecanismo electrónico autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, generando los siguientes premios:

8. El monto total de los 362,587 premios a repartir será de hasta $500,000,000.

9. El monto de los 2 premios insignia a entregar será de $250,000 cada uno.

10. El sorteo se realizará el 7 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria. Habrá acceso libre y gratuito al público en general, en el que también participará el inspector que designe la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

11. Los resultados de los ganadores se darán a conocer dentro de los 3 días hábiles posteriores a la realización del Sorteo a través del sitio electrónico Sorteo El Buen Fin, que será localizado en la página de internet http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin. Estos resultados estarán disponibles en el sitio electrónico comentado hasta el 7 de enero de 2021.

12. Los premios insignia que ascienden a 250 mil pesos cada uno, serán entregados, para el caso del consumidor a través de la institución participante emisora de la tarjeta ganadora en un producto financiero que dicha institución determine y, para el caso del comercio, a través de la institución adquirente distribuidora de la afiliación de la terminal punto de venta que resulte ganadora, mediante un pago a la cuenta de depósito de ventas de la citada terminal dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del Sorteo y en presencia de un inspector de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

13. Los 355,935 premios restantes serán entregados para el caso de las y los consumidores mediante un pago directo a la tarjeta con la cual se realizó la operación de compra ganadora por las instituciones participantes; el valor de los premios corresponderá al importe del límite superior en el cual se localice el valor de la operación de compra ganadora, en términos de los rangos establecidos en la estructura de premios, con un límite de $20,000, y para el caso de los comercios, los 6,650 premios restantes con valor de 15 mil pesos, serán pagados en la cuenta de depósito de ventas asociada la terminal punto de venta dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del Sorteo, de conformidad con lo establecido en las presentes bases.