Cómo se aplica la vacuna contra la hepatitis

Este 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad que afecta al hígado y puede provocar cirrosis, cáncer y muerte.

Asimismo, la fecha para celebrar el día lo eligió la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser el día del nacimiento del Dr. Baruch Blumberg, laureado con el Premio Nobel, tras descubrir el virus de la hepatitis B e inventar una prueba diagnóstica y la vacuna.

¿Cuántos tipos de Hepatitis hay?

Hay cinco tipos de hepatitis: A, B, C, D y E. La hepatitis A y E se transmiten a través del contacto con agua o alimentos contaminados, mientras que la hepatitis B, C y D se transmiten a través de la sangre.

La hepatitis A y E suelen ser enfermedades agudas, que duran unas semanas o meses. Sin embargo, la hepatitis B, C y D pueden convertirse en crónicas, lo que significa que pueden durar toda la vida.

La vacuna se aplica mediante inyección intramuscular, en el muslo izquierdo en niños de 18 meses de edad.

La vacuna contra la Hepatitis B se aplica en los niños menores de 5 años de edad, el esquema consiste de 3 dosis, la primera se aplica de preferencia en las primeras horas del nacimiento (en caso extremo dentro de los primeros 7 días de vida); la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses de edad.