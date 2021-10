Cómo se fabrican las máscaras de látex para halloween

Las máscaras de látex que se utilizan para los disfraces de las festividades del halloween se realizan mediante un proceso completamente artesanal con mínima intervención de maquinaria, de acuerdo con Rafael Domínguez, fundador de la fábrica Monstermanía.

Esta empresa que produce alrededor de 100 mil máscaras al año se encuentra en el municipio de Yehualtepec, Puebla.

Entre los diseños que se producen están brujas, diablos, calaveras, vampiros, payasos, hombres lobo y personajes de la cultura popular como el Chucky el muñeco asesino y Freddy Krueger.

Tampoco faltan las máscaras de políticos mexicanos entre ellos la del presidente Andrés Manuel López Obrador y los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

"Honestamente si ponemos en un lado a los monstruos y en el otro a los políticos, creo que dan más miedo los políticos, porque los monstruos son ficticios, pero los políticos son reales y sabemos como son", bromeó Domínguez.

"(Las máscaras) reflejan el miedo que guardan en su interior miles de personas", señaló el fundador de Monstermanía, con 34 años de existencia.

Procesos de fabricación

Para su fabricación, las máscaras pasan por los procesos de moldeado, vaciado y pintura, los cuales se realizan a mano.

"La intención es provocar que el cliente sienta ese miedo y es el éxito de nuestras máscaras, porque en cada expresión se refleja el miedo de las personas y de alguna forma cumplimos las expectativas", afirma.

Después del vaciado y secado del látex se realiza el retiro de imperfecciones con esmeril y la pintura se realiza con aerógrafos.

La primera máscara que realizó Monstermanía fue la de Frankenstein, relata su fundador.

"Estaba medio 'chafa' (de mala calidad), estábamos en un principio y desconocíamos todo", recordó.

La fábrica artesanal más grande del país

Con la participación de su familia en esta actividad, narró que su hermano hacía máscaras infantiles de plástico, pero decidió comenzar a trabajar con látex y logró convertirse en la segunda fábrica artesanal más grande del país.

"Es algo que uno crea artesanalmente, no ocupamos ninguna herramienta mecánica, el 90% de las máscaras se hacen con las manos, con la creatividad, la imaginación y cuando uno tiene una máscara terminada la mira y ahí ve reflejado su trabajo, su esfuerzo", describió.

Anastacio Cedano Rodríguez, encargado desde hace 12 años del modelaje, diseño y decorados de máscaras, señaló que algunos monstruos surgen de las películas, de páginas web, pero otros de la mente de los propios trabajadores.

"Me gustan, más en el área de modelado, me gusta demasiado el modelado", afirmó el creador de máscaras de payasos lóbregos.