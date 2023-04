¿Cómo se va a realizar el Simulacro Nacional 2023 en el Metro?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Hoy miércoles se realizará el Macro Simulacro Nacional 2023, a las 11:00 horas, si viajas en el Metro te interesa saber cómo se llevará a cabo.

Al sonar la alerta sísmica, a las 11:00 horas, los trenes en circulación detendrán su marcha por espacio de tres minutos, conforme al protocolo de actuación del área de Transportación y se procederá a la revisión de instalaciones.

¿Cómo reaccionar en caso de sismo en el Metro?

Es importante destacar que las acciones a cumplir por los usuarios en caso de sismo son:

· Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar.

· En caso de estar abordo de tren, se debe permanecer a bordo del mismo, no intentar salir del vagón.

· Los usuarios que se encuentren en el andén, deben replegarse a las paredes.

· Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación.

· No rebasar la línea amarilla.

· No invadir las vías o túneles de las estaciones.