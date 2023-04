¿Cómo tramitar Credencial de INE para Votar con género no binario?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Los avances en materia de la diversidad de género continúan en México. En el mes de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó el reconocimiento del dato de personas no binarias en la credencial para votar.

La medida tiene por objetivo avanzar en el ejercicio y protección de los derechos pertenecientes a la diversidad sexual.

De acuerdo con el INE, las personas que se reconozcan como no binarias podrán especificar su identidad en la mica por medio de una "X", en lugar de una H o M, la cual se incluye en el campo de sexo.

Para tramitar la credencial para votar será necesario acudir a cualquier Módulo de Atención Ciudadana del INE.

Los interesados deberán presentar un acta de nacimiento en la que se les reconozca como persona no binaria. De esta manera, la X se especificará tanto en la parte superior de la fotografía, como en la CURP y la Clave de Elector.

En caso de no contar con el documento que acredite la identidad, sólo se incluirá una X en la parte superior de la fotografía, pero no en el reverso para evitar alterar los datos registrales.

Las personas no binarias también pueden solicitar que el dato de sexo no sea visible en la credencial para votar, si así lo desean.

¿Qué es una persona no binaria?

El género no binario corresponde a las personas que no se identifican en los espectros de hombre y mujer o masculino y femenino.

Además, las personas no binarias declinan el uso de los pronombres él o ella. En cambio, en algunos países se ha comenzado a implementar pronombres de género neutro que les permitan designarse, por ejemplo, "elle".

Algunas celebridades se han reconocido abiertamente con identidad de género no binario, entre ellas, Demi Lovato, Ezra Miller y Elliot Page.