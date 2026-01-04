Complejo renacer de Zona Diamante

Ciudad de México.- Antes de que el huracán Otis devastara el puerto de Acapulco en 2023, Guadalupe era cocinera en el condominio Tikal, uno de los lujosos complejos residenciales de la Riviera Diamante, el área más afectada por el desastre natural. A la fecha no ha recuperado su empleo, pues el edificio aún está en reconstrucción, como la mayoría de los condominios de esta franja de la playa.

La avenida Costera las Palmas es una zona de obras. No se observan a primera vista turistas, sino trabajadores, grúas y los trabajos ornamentales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El mar se comió la mitad de la playa, cuentan lugareños. La arena destruyó las zonas verdes de los complejos y los muros no se han reconstruido todavía.

En esta zona, la carga principal del turismo es de segunda residencia: condóminos que viven en otros estados y actualmente no vienen porque la mayor parte de los edificios aún están en rehabilitación.

La reconstrucción de esta franja, que abarca del Princess al complejo de la Isla, avanza a 50%-60%, dice José Ángel González, condómino y presidente de la Asociación de Propietarios de Riviera Diamante. Estima que aún tardará tres años. "Los que ya están muy adelantados en la reconstrucción todavía les falta, por lo menos, un año".

De acuerdo con las cifras del ayuntamiento, en 2025 Acapulco Diamante registró los menores porcentajes de ocupación hotelera. En la primera semana de diciembre, la ocupación total para el puerto fue de 70%: Acapulco Dorado, 87.5%; Acapulco Tradicional, 63.1%, y Acapulco Diamante, 47.3%.