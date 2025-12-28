logo pulso
Compra consolidada, con corrupción

Por El Universal

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Compra consolidada, con corrupción

Ciudad de México.- Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que en la Compra Consolidada de Medicamentos —la cual se tuvo que reiniciar por orden presidencial— hubo funcionarios de Birmex que hicieron pagos indebidos, sin transparencia y avalaron pagos a sobreprecio a farmacéuticas.

En este sentido, en los resultados de la auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fechada el pasado 28 de noviembre, se concluyó que hubo una falta de capacitación de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos de contratación.

También desconocimiento de la normatividad aplicable, lo que provocó que no se garantizara que los recursos públicos se hayan ejercido con eficiencia, eficacia, economía y honradez.

"No fue posible constatar que los recursos económicos se hayan administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados", se señala.

"Se determinaron 21 observaciones que, en términos generales, se debieron a la falta de soporte documental en los expedientes de contratación, a deficiencias en los controles internos y de supervisión, falta de capacitación del personal que interviene en los procedimientos de contratación y al desconocimiento de la normatividad aplicable, lo que generó falta de transparencia".

