Comunicadores buscan a presuntos homicidas de periodista

A-AA+

CULIACÁN, Sin., enero 28 (EL UNIVERSAL).- En carreteras del norte del estado son distribuidos volantes y colocados con las imágenes de los presuntos homicidas del fundador del portal de noticias "Fuentes Fidedignas" y columnista de una cadena periodística, Luis Enrique Ramírez Ramos, por los cuales la Fiscalía General del Estado ofrecen una recompensa de 2 millones de pesos.

La Asociación de Comunicadores Unidos de Sinaloa imprimió diez mil volantes y doscientos pósteres a fin de contribuir a la búsqueda de los presuntos homicidas del comunicador, identificados como Jorge Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde.

Comunicadores del norte del estado, se sumaron a la búsqueda de los homicidas del periodista, Luis Enrique, privado de la vida en forma violenta el 5 de mayo del 2023, cuyo cuerpo envuelto en plásticos fue encontrado en un camino de terracería que conduce a la colonia Antorchista de la capital del estado.

Los periodistas iniciaron la campaña de divulgación de las fichas de búsqueda de los dos presuntos asesinos del fundador del portal de noticias y columnistas, sobre la carretera México-Nogales, con la distribución de los diez mil volantes.

Esta campaña se va a extender al vecino estado de Sonora, como parte de una campaña de respaldo a la promoción de las imágenes de los homicidas, a fin de que la ciudadanía se una en su búsqueda y permita la captura de estos.

Según los datos emitidos, los presuntos homicidas del periodista, privado de la vida el pasado cinco de mayo del 2022, en la capital del estado, son Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, cuyas fotos son divulgadas.

La autoridad judicial estableció que existen órdenes de aprehensión contra estas dos personas, las cuales no han podido ser localizadas, por lo que se ofrece una recompensa de un millón de pesos, por cada uno, a las personas que proporcionen datos fidedignos que lleven a la captura de Jorge Ernesto y Samuel Rodolfo.

La única persona implicada en el asesinato de Luis Enrique, por el presunto delito de encubrimiento por favorecimiento, Brysia Carolina "N", un juez de control le dictó la no vinculación a proceso. En acatamiento a un juicio de amparo que esta obtuvo del fuero federal

El día 16 de julio del 2022, un Juez de Control y Enjuiciamiento la había vinculado a proceso, sin embargo, su defensa promovió un juicio de amparo ante un Juez Federal, el cual resolvió que por su carácter de concubina de la persona que presuntamente encubrió, no se le puede fincar responsabilidades, por lo que se dio marcha atrás a su vinculación.

Según las investigaciones del homicidio doloso del periodista, la madrugada del 4 de mayo del 2022, la víctima salió de su hogar, en la colonia Los Pinos, en Culiacán, durante la madrugada, por lo que se comunicó a su madre que se vería con una persona cerca.

Los testimonios y videos captados, muy cerca de su hogar, Luis Enrique fue subido a la fuerza a un vehículo por dos personas, luego de recibir una herida de bala en la pierna, lo que le dificultó tratar de huir de las personas.

En las investigaciones aportadas en la carpeta de investigación, se establece que el periodista tuvo diferentes con una vecina, identificada como Brysia Carolina, a la que le llegó a tocar con excesiva fuerza la puerta de su casa para que le abriera, por lo que ella, primero habló a la línea de emergencia y luego a su pareja sentimental.