Con 2 días de anticipación, se forman para segunda dosis antiCovid

Con anticipación de 48 horas, este martes adultos mayores de la ciudad de Oaxaca comenzaron a formarse para poder recibir la segunda dosis de la vacunación contra el Covid-19, la cual se aplicará en 11 puntos de la capital del estado los próximos jueves, viernes y sábado, según anunció Oswaldo García Jarquín (Morena), el presidente municipal.

De acuerdo con el anuncio del edil de Oaxaca de Juárez, la aplicación de la segunda dosis del biológico de la farmacéutica Pfizer se realizará en los mismos 11 puntos de vacunación que se acondicionaron en la primera jornada, que incluyen a la Plaza de la Danza, el Gimnasio Universitario y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), así como canchas y otros puntos de agencias municipales.

Según García Jarquín, la decisión de habilitar los mismos puestos de vacunación, pese al caos, las largas filas y la desorganización que reinó en la aplicación de la primera dosis, se debe a que los adultos mayores "ya ubican dichos lugares", por lo que se optó por no acondicionar nuevos.

Ante dicho anuncio, desde primera hora de este martes, habitantes de la capital comenzaron a darse cita en puntos de vacunación como la Plaza de la Danza y el Gimnasio de CU, armados con sillas, sombrillas y sombreros para resistir las fuertes temperaturas que este día superaron los 30 grados centígrados, según constató EL UNIVERSAL en un recorrido.

En la Plaza de la Danza, habitantes que a las 11 de la mañana ya aguardaban un lugar aseguraron a los medios de comunicación que tras el anuncio en redes sociales del presidente municipal, estuvieron vigilando la fila y en cuanto comenzó, llegaron a formarse aunque falten dos días para la aplicación.

"Vinimos a formarnos porque después se acaban las vacunas. Yo lo vi en la vacuna pasada, mucha gente se quedó sin vacunar el segundo día y era para tres días. En el segundo ya se acabó, una hija trajo a su mi hermano y fue la última y se quedó muchísima gente sin vacunar, por eso es que hacemos la cola desde ahorita", señala una de las adultas mayores que ya esperaba su turno.

En las afueras del Gimnasio de la UABJO, a medio día ya se contabilizaban casi 300 personas y eran ellas mismas quienes se organizaban y se entregaban turnos en papelitos con el número correspondiente, para que las personas no se saltaran las filas.

Dichos números fueron colocados en el piso para mantener el orden y evitar que quieran saltarse, pues en la primera aplicación se intentó a meter a personas, presuntamente registradas por Morena.

Mientras que en la agencia de Dolores, se estaban repartiendo fichas para que pudieran reservarse los lugares sin necesidad de pernoctar en el lugar.

La primera dosis de la vacuna se les aplicó a los adultos mayores de la ciudad de Oaxaca los pasados 9, 10 y 11 de marzo; no obstante, desde el segundo día se acabaron las dosis en al menos cinco de los 11 puestos de vacunación; mientras que el refuerzo se les estará inoculando poco después de un mes.