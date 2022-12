Con amenazas, delincuentes exigen licencias de conducir en Guanajuato

A-AA+

Integrantes de la delincuencia profirieron amenazas en contra de las oficinas de expedición de licencias de conducir del Gobierno del Estado para exigir que les entreguen el documento.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública asignó policías estatales a la vigilancia de esas unidades.

"Presencia de la Policía estatal en algunos puntos, porque también había amenazas de la delincuencia para que se entregaran licencias", precisó el titular de la corporación, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

El funcionario informó además que el área de entrega de licencias se encuentra en una etapa de regularización para que no se permitan los favores, no se impida el trámite a quien ya sacó la cita.

Dijo que se lleva a cabo un trabajo de renovación de procedimiento con sistemas nuevos, más agiles, porque ahora operan con el que les pasó la Secretaría de Gobierno. Dijo que se entregará un plástico más seguro, no clonable.

Cabeza de Vaca señaló que se encontró bastante coyotaje que hacía lento el proceso de entrega con algunos funcionarios, el no respeto de las citas, solicitud de favores de mucha gente para agilizar el trámite.

El funcionario señaló que se han presentado denuncias penales y varios funcionarios públicos han sido cesados.