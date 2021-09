Con apoyo del PRI y PAN, senadores aprueban la Ley de Marina

El pleno del Senado de la República aprobó la Ley Orgánica de la Armada de México, que amplía y fortalece las facultades de la Secretaría de Marina (Semar) en materia de seguridad marítima y seguridad nacional.

La nueva ley fue aprobada en lo general y en lo particular con 84 votos en a favor, 11 contra y 8 abstenciones y en se establecen mayores sanciones a los oficiales de marina vinculados con el crimen y se tipifica como traición a la patria a aquellos elementos ligados con los cárteles del narcotráfico.

En tribuna, el senador priista Eruviel Ávila argumentó el dictamen y expuso la Ley Orgánica de la Armada de México, a efecto de fortalecer a la dependencia en sus atribuciones en materia de seguridad nacional y en sus funciones de seguridad marítima portuaria, para establecer medidas que les den certeza a los integrantes de sus ascensos y sus actividades.

Por Movimiento Ciudadano, bancada que votó en contra, el senador Juan Manuel Zepeda expuso que existe ambigüedad en la Ley Orgánica de la Armada de México, dado que existen vacíos que permiten al Ejecutivo Federal dotar de una fuerza militarizada a las acciones y políticas civiles.

Dijo que si bien existe un reconocimiento a la valía de la Armada de México y del Ejército Mexicano, se debe evitar militarizar la administración pública federal, por lo que anunció que su grupo parlamentario votaría en contra del dictamen.

Beatriz Paredes, senadora del PRI, argumentó que la nueva ley plantea fortalecer a la Secretaría de Marina y la Armada de México porque se da un reordenamiento relativo a la administración portuaria para armonizarla con la política federal de seguridad.

El panista Juan Moya Clemente respaldó a nombre del PAN, el dictamen que dijo busca fortalecer a las Fuerzas Navales en beneficio de la población civil.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, advirtió del riesgo de este nuevo marco legal porque solo se hicieron tres modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal, que no atienden las preocupaciones para atender la seguridad pública, y para no militarizar esa labor del Estado dándole una fuerza política, social, financiera que se ha estado formando en la actual administración pública federal.

Agregó que se deben restringir actividades de las Fuerzas Armadas en materia social, de seguridad pública y dotarles atribuciones de la renta pública y de la infraestructura tanto de las actividades portuarias como de infraestructura comercial.

De acuerdo con el dictamen, la nueva ley otorga facultades en la misión de la Armada de México para la protección de la soberanía de la Nación, el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexicanas y coadyuvar en la seguridad interior del país.

También incluir, como parte de las atribuciones de la Armada de México, apoyar a la Secretaría de Marina en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, así como en las acciones para el control del tráfico marítimo en las vías generales de comunicación por agua; y especificar la autoridad y facultades que ejercen cada uno de los niveles de mando. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

El pleno también aprobó permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera del país, para participar en los ejercicios multinacionales "SIFOREX 2021", en las costas de Perú; "UNITAS LXII", también en Perú; y "SOLIDAREX 2021", a realizarse en las costas de Colombia, Ecuador y Perú.