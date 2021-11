"Con aprobación de PEF, legisladores están a la vanguardia", dice AMLO a diputados de Morena, PT y PVEM

Ante diputado federales del Morena, PT y PVEM, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 sus legisladores demostraron que están a la saga y la vanguardia de la transformación.

"La verdad que tristeza para nuestros adversarios, de lo que se pierden, ¿a poco no es una dicha enorme estar ayudando al prójimo o ayudando al pueblo, hay algo más importante que eso?".

En una reunión con legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, en el patio central de Palacio Nacional que fue transmitida por las redes sociales, el presidente reconoció la congruencia y el nivel de conciencia de sus legisladoras y legisladores quienes son "verdaderos representantes del pueblo".

"Por eso nos da mucho gusto que estén aquí y que hayan mantenido una actitud consecuente, porque todos tienen legítimamente aspiraciones de que el Presupuesto se destine de una forma u otra, que en sus distritos puedan tener caminos pavimentados, que hace falta que haya una Universidad, no están incluyendo en el Presupuesto la electrificación de la sierra o donde hace falta llevar la luz, es lo más legítimo".

"Nada más que se si actúa sí se pierde la esencia o la visión de conjunto él como equilibrar el progreso con la justicia, el crecimiento con el bienestar, como distribuir horizontalmente el presupuesto, como entender el equilibrio entre el bienestar y las inversiones para la creación de empleo".

Visiblemente contento, el presidente López Obrador destacó que a diferencias de los sexenios anteriores cuando el Presupuesto se aprobaba por unanimidad, porque venía lleno de moches para los legisladores y los grupos parlamentarios, como diputados deben sentir orgullosos porque el Presupuesto de este año no fue por el voto unánime.

"Porque ese significa que están votando por un proyecto de transformación en beneficio del pueblo, no por sus intereses, por legítimos que sean, están pesando en el interés general, eso es admirable y por eso nuestro reconocimiento, gracias porque nos aligeran la carga".