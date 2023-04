Con desaparición de Imjuve, AMLO le da la espalda a jóvenes: PAN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La diputada Krishna Romero, del PAN, dijo que es incongruente que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga eliminar como organismo público descentralizado al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), porque ha afirmado que su Gobierno es aliado de los jóvenes.

Refirió que la labor de la institución es hacer políticas públicas en favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social.

"Desde Acción Nacional lamentamos que las y los jóvenes no seamos un sector prioritario para este Gobierno y no tengamos la misma suerte que programas y obras favoritas o faraónicas del Ejecutivo Federal," afirmó la diputada integrante de la Comisión de Juventud.

Dijo que el Gobierno Federal le da la espalda a 31.2 millones de jóvenes mexicanos, que representan el 25% de la población total del país.

La legisladora de Acción Nacional indicó que de concretarse la desaparición del IMJUVE se carecerá de un organismo capaz de impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, a través de la implementación de una política nacional de la juventud.

Krishna Romero lamentó que en un contexto donde el 46.1% de la población joven se encuentra en situación de pobreza, además de que 1 de cada 4 jóvenes no estudian ni trabajan, y que 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar educación media superior no son atendidos y a la educación superior sólo asistan 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursarla, se opte por desmantelar a la institución encargada de coadyuvar a combatir dichas carencias y falta de oportunidades en este sector poblacional.

El presidente López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fideicomiso Minero, además de fusionar 16 organismos descentralizados.