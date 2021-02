Con fallas, registro de vacunación para adultos mayores contra Covid

Este martes, el Gobierno de México abrió la plataforma mivacuna.salug.gob.mx para comenzar con el registro de adultos mayores de 60 años para que puedan acceder a la vacuna contra Covid-19.

Tras anunciar la apertura del registro, usuarios de redes sociales señalaron que la plataforma no abre y presenta fallas.

"Está saturado, mucha gente al mismo tiempo", "su página no abre, urge que la arreglen, hay muchas personas de la tercera edad que deben ser registrados", "y a que hora empieza a funcionar funcionar??? Quiero registrar a mi madre y no carbura. Lleva 20 min asi", son tan sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Asimismo, hay quienes refirieron que sí lograron entrar a la plataforma, pero al ingresar los datos les marcaba error, mientras que otros lo hicieron con éxito.

Sobre las fallas, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, refirió que se realizan pruebas para que "funcione en todo momento".

"Se estarán haciendo pruebas técnicas todo el momento y los expertos estarán monitoreando de que funcione en todo momento.

"Si ahorita, circunstancialmente se saturó, seguramente estarán vigilando que esto no ocurra. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo y regístrese lo más pronto posible", declaró Hugo López-Gatell en la conferencia mañanera de este martes.