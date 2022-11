Con festival en Oaxaca, llaman a preservar a las abejas nativas

A-AA+

SANTIAGO JUXTLAHUACA, Oax., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- "Las abejas no significan miel, significan primero vida, posibilidad de vida para todos, es mucho más importante eso que se gane mucho dinero con ellas", señaló, Raquel Zepeda, fundadora de Iniciativas para la Naturaleza, INANA, A.C., durante el Festival de las Abejas, celebrada en Putla de Guerrero.

Entre los acuerdos para el buen trato a las abejas nativas, colectivas e iniciativas a favor de su conservación a través de la meliponicultura, determinaron impulsar el buen manejo de este oficio, que tiene que ver con escalas moderadas de las abejas.

En México se reportan 46 especies de abejas sin aguijón, de las cuales en Oaxaca existen 35 y 17 de éstas se encuentran en las comunidades de las regiones Sierra Sur y Mixteca, entre ellas el distrito de Putla de Guerrero, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Expertos señalan la importancia de las abejas nativas sin aguijón debido a que son organismos responsables de la polinización de la mayoría de los cultivos de los cuales depende la seguridad alimentaria de las familias.

En este sentido, Raquel Zepeda indicó la importancia que realizan los pequeños productores, familias de pueblos indígenas principalmente, en torno al cuidado y conservación de las abejas sin aguijón.

"Trabajamos con las abejas desde un contexto de crisis climática, no podemos olvidarnos de esto, cada vez hay menos bosques, menos selvas y están cambiando los climas de manera tremenda. Si no cambiamos los humanos nuestras prácticas, vamos a llevar a la destrucción también a estas abejas nativas", expuso.

La integrante de INANA también alertó la entrada a México de cargamentos de fructosa provenientes de maíz transgénico de Estados Unidos: "El buen trato a las abejas significa no quitarles toda su miel, No alimentarlas con jarabes de azúcar, es tremendo la tendencia de alimentar las abejas con fructosa, es peor que chatarra, es veneno", adelantó.

Es la primera vez que diferentes iniciativas, organizaciones, así como instituciones celebran el encuentro de meliponicultores en Oaxaca, celebrado en la Escuela Secundaria Técnica Industrial en el municipio de Putla de Guerrero, donde también acudieron pequeños productores de miel de diferentes comunidades y de otros estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas y Michoacán.

En el festival, los representantes de las iniciativas llamaron a consumir miel de los pequeños productores debido a que no incurren en la falsificación de mieles, como regularmente pasa en este mercado.

En el encuentro dieron a conocer otros derivados de la miel como el polen, jalea real, propóleo, entre otros que ayudan como medicina alternativa y cosmética.

Por ejemplo, Matilde Ortiz López del colectivo Sierra Sur MC, trabaja con algunos subproductos del propóleo, como el jarabe, gotas y spray, para la tos, infecciones en la garganta y para otros malestares.

"En los nutricionales, tenemos el polen, la jalea la real y un multivitamínico que también lo recomendamos mucho; el área de la cosmética tenemos jabones hechos con miel, jalea la real, así como champú también con miel".