Con flores y veladoras recuerdan a migrantes fallecidos en incendio

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 5 (EL UNIVERSAL).- A nueve días del incendio que dejó sin vida a 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó un homenaje a las víctimas durante este miércoles.

A lo largo de la banqueta del instituto y en donde desde hace una semana se mantiene un campamento, se colocaron veladoras con los nombres de los 40 fallecidos.

También se pintaron los nombres de las víctimas sobre una manta en color negro, como una forma de recordarlos, además de pedir que el edificio donde fue el incendio fuera destruido.

Los migrantes que estaban en el lugar entregaron una serie de volantes a los ciudadanos donde les explicaban la acción que estaban realizando.

"Estamos en las calles el día de hoy debido a la muerte de 40 personas migrantes en un incendio ocurrido la noche del 27 de marzo del 2023. Estas personas estaban detenidas cuando inició el incendio y quedaron encerrados en sus celdas. Demandamos políticas migratorias dentro de parámetros Jurídicos en los Derechos Humanos, exigimos un día de luto nacional para las y los inmigrantes que han perdido la vida en el trayecto migratorio en el estado mexicano, en honor a los caídos del genocidio en el Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en esta frontera, invitamos a la sociedad civil juarense a la unidad y solidaridad para con las víctimas que perdieron la vida", se leía en el volante.

Después de la acción los migrantes continuaron en el campamento que se montó en el lugar desde hace una semana.



Venezolanos piden ayuda para repatriar a sus familiares

A la par de esta acción, un grupo de venezolanos realizaron una conferencia de prensa, para pedirle al cónsul de su país intervenga y se logre la repatriación de los cuerpos de los migrantes a ese país.

Según informó una migrante venezolana, cuentan con al menos 4 cartas poder para poder repatriar a los venezolanos, sin embargo, los trámites los tiene que realizar directamente la cancillería de su país, pero hasta el momento no han recibido apoyo.

Fueron siete los venezolanos fallecidos en el incendio, pero los familiares no pueden viajar hasta Ciudad Juárez a reconocer los cuerpos, ya que no cuentan con los recursos ni con el apoyo del cónsul de su país para poderlo lograr.

En la conferencia estuvieron acompañados por el titular de la Casa del Migrante, el padre Javier Calvillo, así como por otras autoridades quienes piden al gobierno venezolano intervenga para que se dé la repatriación de los cuerpos.