Con impotencia tras homicidio de Alma Barragán, su hija es candidata

En su primera aparición como candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en sustitución de su madre Alma Rosa Barragán Santiago, quien fuera asesinada el martes pasado, Denisse Sánchez Barragán señaló que entra a la contienda con miedo, tristeza e impotencia.

En su incorporación al proceso, desde las redes sociales destacó su participación porque no quiere que sigan las injusticias, como si no pasara nada.

"Hoy en este momento son varios los sentimientos que tengo, es miedo, es enojo, es dolor, es tristeza, es mucha impotencia, pero hoy estoy aquí por mi madre, por su gente, estoy aquí por todo lo que ella ha luchado siempre".

Denise Sánchez destacó que tras ella están "tantas personas que están con mi madre, que hoy quieren ser escuchadas, que hoy quieren seguir con un proyecto diferente, con un cambio real".

Indicó que está presente con un dolor profundo en el corazón, pero con la esperanza para que ya no haya tantas personas sufriendo lo que sufrimos todos.

"A ti madre mía te digo que todo tu legado va a seguir adelante, va a seguir fortalecido, va a seguir con esa gente que te ama y con esa gente que amas, porque tú solo estás lejos pero estás en nuestros corazones presente día a día, paso a paso".

Comentó que en su alma hay un hueco profundísimo que nunca se va a cubrir, pero que podrá poder sobrellevar con el pueblo y con mucho amor.

"¡Que Dios nos bendiga a todos!".