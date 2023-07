"Con la 4T hay Transformación para las mujeres", destaca Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL). - Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial de Morena, aseguró que con la Cuarta Transformación es momento de mujeres por su reivindicación, y aseguró que Elvia Carrillo Puerto ha sido una de sus principales guías.

"Hoy con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación también hay una transformación para las mujeres (...) Todavía hay violencia contra las mujeres y esa violencia no va a terminar hasta que no acabe la discriminación, en todas su formas, por el color de la piel, por la clase social, por género, por sexo y en particular la discriminación contra las mujeres", dijo durante una reunión con mujeres en Yucatán, la cual forma parte de sus recorridos por el país para conseguir la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

En ese sentido, la exjefa de Gobierno reiteró que "el México con ´M´ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres''.

Sheinbaum destacó la trayectoria de Elvia Carrillo, una de las principales feministas en la historia mexicana.

"Ella siempre ha sido una guía para mí, porque, por encima de todo, sacó sus principios adelante, en lo que ella pensaba, pero no sólo para ella, sino para todas las mujeres de Yucatán y para todas las mujeres de México".

Agregó: "Y logró que las mujeres tuviéramos el derecho a votar, imagínense, ni siquiera nos daban el derecho a votar, así que el día de hoy hacemos un homenaje aquí a Elvia Carrillo Puerto, mujer de principios, revolucionaria, feminista, que luchó por la justicia social, y por los derechos de todas las mujeres mexicanas", dijo en una reunión con mujeres en el Monumento a Elvia Carrillo Puerto.

Sheinbaum destacó lo que ha hecho el actual gobierno federal, en cuanto al respaldo de las mujeres.

"Hoy, como Presidente, Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación, también ha sido una transformación para las mujeres, porque hoy hay un gabinete paritario, nunca antes lo había, porque hoy hay mujeres que están en lugares en donde antes era impensable que estuvieran, hay 10 gobernadoras electas, hay mujeres que están a la cabeza de la seguridad pública, a la cabeza de la Secretaría de Gobernación, a la cabeza del Banco de México, a la cabeza del Instituto Nacional Electoral, así que la Cuarta Transformación ha sido fundamental en la reivindicación de los Carrillo Puerto y de Elvia Carrillo Puerto también", destacó.

México avanza hacia un cambio generacional: Claudia Sheinbaum. La aspirante presidencial de Morena aseguró que es la mejor preparada para gobernar el país.

En Mérida y bajo una pertinaz llovizna, Sheinbaum Pardo aseguró que será la candidata de Morena a la presidencia de México.

Ante decenas de simpatizantes, reunidos en el Parque de la Paz desafiando el mal tiempo, destacó los logros de la Cuarta Transformación a diferencia de los gobiernos del pasado en los cuales prevaleció la corrupción, señaló.

Afirmó que México avanza hacia un cambio generacional, como resultado de las políticas sociales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que han generado programas que benefician a los sectores menos favorecidos.

Por ello, Claudia Sheinbaum señaló que el programa de becas se incrementó en un 25 por ciento, lo cual ha beneficiado a niños, jóvenes y adultos mayores, que hoy gozan de una mejor calidad de vida.

Asimismo, declaró que los esquemas sociales que implementó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hoy se traducen en que todos los estudiantes tienen una beca universal, que los apoya en su economía.

Sobre sus aspiraciones para lograr la candidatura de Morena a la presidencia del país, aseguró que es la mejor preparada y con experiencia en el trabajo de gobernar, "pero siempre siguiendo los ideales del partido de no mentir y no robar".

"Estoy segura que seré la candidata a la presidencia; y continuaré como defensora de la Cuarta Transformación", auguró.

Taxis y camiones urbanos sirvieron para el traslado de gente hacia el Parque de la Paz en donde fue el evento.