Con larga letanía, AMLO llama a votar por carro completo de 4T

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar "¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quien vas a votar", el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a votar en 2024 no solo por el candidato presidencial de Morena, sino por diputados y senadores para que "la transformación" cuente con mayoría calificada en el Congreso.

"Hay que votar, hay que votar, no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada", manifestó en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que actualmente los legisladores de Morena y partidos afines son mayoría simple, por lo que solo pueden aprobar y reformar leyes, pero no reformar la Constitución.

----AMLO llama al voto con letanía

"¿Qué es mayoría calificada? Es dos terceras partes, como 66% de los votos, porque se pude tener mayoría simple, 50 más uno, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución.

"¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener mayoría calificada si se está a favor del cambio, eso el que se va a resolver en el 24", refirió.

El presidente de México señaló que si la población desea que sigan las pensiones para adultos mayores y que siga la transformación, "ya saben por quién votar".

"¿Quieres transformación, quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar; ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quien vas a votar; ¿Quieres que siga la transformación? También ya sabes; ¿Quieres que siga el clasismo que te siga humillando? Ya sabes por quien vas a votar; ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quien vas a votar; ¿Quieres que siga la discriminación? Ya sabes por quien vas a votar; ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quien tienes que votar.

"¿Quieres que, por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también por quien vas a votar; ¿Quieres que continúe las pensiones para adultos mayores? Ya sabes por quien vas a votar; ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos los ministros de la Corte? Ya sabes por quien vas a votar. Está clarísimo todo", expresó López Obrador.