Con mariachis despiden a Carmen Elvia; familiares piden justicia

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Amigos y familiares de Carmen Elvia, otra víctima de feminicidio, acudieron al panteón San Isidro, en la alcaldía Azcapotzalco, a darle el último adiós.

Nuevamente se escuchó el reclamo de justicia hacia las autoridades, pues los familiares revelaron que proporcionaron en tiempo y forma los datos del presunto feminicida, pero "no hicieron nada".

Con mariachis que entonaron las canciones preferidas de la víctima, sus hijos y su exesposo, exigieron que su crimen no quede impune; "no queremos que sea una víctima más, un expediente, una cifra. Ernestina Godoy, eres mujer, madre, debes entender este dolor, no sé por qué no actuaron rápido", reclamo Rosa Isela, prima de Elvia.