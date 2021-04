Con marros, roban joyería en Mundo E; hay un lesionado

Con al menos un arma y marros que llevaban en un estuche de guitarra, cuatro sujetos rompieron vitrinas de una joyería ubicada dentro de la plaza comercial Mundo "E", en Periférico Norte, donde clientes y comensales de un restaurante entraron en pánico y se tiraron al piso, informaron autoridades mexiquenses.

El asalto captado en video por los comensales, mostró el momento en que cuatro hombres amagaron a empleados de una joyería y rompieron los cristales de vitrinas con marros. Los clientes se tiraron al piso, al escuchar los golpes, gritos y el sonido de las alarmas y las amenazas de los ladrones.

Al romper los cristales de las vitrinas, los hombres sustrajeron anillos, aretes y gargantillas de oro, así como relojes, por un monto no calculado, robo que fue denunciado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Uno de los empleados de la joyería resultó lesionado, por lo que policías y paramédicos municipales ofrecieron atenderlo y en su caso llevarlo a un hospital, no obstante sus empleadores afirmaron que sería atendido por sus propios medios. Los ladrones huyeron de la plaza comercial, toda vez que los guardias privados no estaban armados, dejando en el lugar un marro tirado en el piso, junto con el estuche de una guitarra donde llevaban esas herramientas, señalaron autoridades locales.