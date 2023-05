Con misa pobladores de Atenco recuerdan a fallecidos por represión

A-AA+

SAN SALVADOR ATENCO, Méx., mayo 3 (EL UNIVERSAL). – Con una misa en memoria de las dos personas que murieron hace 17 años durante los enfrentamientos entre pobladores de la región y las fuerzas de seguridad, residentes de Atenco recodaron la represión que sufrieron el 3 y 4 de mayo del 2016 que además dejó como saldo a decenas de heridos y a más de 200 personas detenidas, entre ellas mujeres que sufrieron abusos sexuales y tortura de policías estatales.

"Ni perdón ni olvido", es el lema de los habitantes de esa zona del Estado de México que aún exigen que se castigue a los responsables de los hechos violentos: el expresidente Vicente Fox y el exgobernador mexiquense Enrique Peña, entre otros, pues a casi dos décadas ningún funcionario de jerarquía ha sido juzgado por la justicia mexicana.

En la explanada principal el padre Gil hizo una plegaria por todos los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que han perdido la vida durante los 22 años de su lucha para impedir la construcción del aeropuerto en la región de Texcoco.

Los miembros del movimiento campesino que impidió la realización del Aeropuerto Internacional de México en la región de Texcoco durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, pidieron castigo para él, así como para el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios, por ordenar el operativo en el que murieron el adolescente Javier Cortés y el estudiante de la UNAM, Alexis Benhumea.

"Desde luego que la justicia aún no ha llegado a Atenco; aquí no hay ni perdón ni olvido, nuestra exigencia de castigo seguirá porque queremos justicia para los pueblos agredidos, sigue habiendo presos políticos y se tiene que aclarar y castigar el tema de las compañeras abusadas sexualmente. Es un tema que no olvidamos no con la actitud de venganza, sino con la actitud que hemos aprendido de justicia. Se debe cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijeron.

Los campesinos de Atenco señalan a Enrique Peña Nieto. Adán Espinoza Juárez, otro de los líderes del FPDT sostuvo que los campesinos de Atenco no se cansaran de pedir justicia para que se castigue al autor intelectual confeso que es Enrique Peña.

El 3 de mayo del 2006, los habitantes de la región se enfrentaron en varias ocasiones contra las fuerzas federales y estatales sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

El conflicto inició porque el ayuntamiento de Texcoco impidió que floricultores vendieran sus productos afuera del mercado Belisario Domínguez. Miembros del FPDT, encabezados por Ignacio del Valle Medina, acudieron al sitio y se presentó un enfrentamiento entre los ejidatarios de Atenco, vendedores, la policía estatal y municipal.

Por la tarde, del Valle Medina fue detenido al refugiarse en una casa de los floricultores de Texcoco. La violencia se desató durante dos días en Texcoco y San Salvador Atenco.

Javier Cortés, un adolescente de 14 años de edad, murió el 3 de mayo del 2006 al recibir un impacto de bala de un policía durante los enfrentamientos sobre la carretera Texcoco-Lechería.

Alexis Benhumea, alumno de la UNAM, también perdió la vida por las heridas producidas por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por un policía durante la irrupción de la fuerza pública al centro de San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo del 2006.

¿Qué pasó hace 17 años en San Salvador Atenco? La madrugada del 4 de mayo de hace 17 años, miles de policías incursionaron en San Salvador Atenco, emplearon gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado abusaron sexualmente de varias mujeres.

Ignacio del Valle fue encarcelado en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano y sentenciado a 112 años de prisión, año después obtuvo su libertad. Más de 200 personas fueron recluidas en el penal de Santiaguito y en el Molino de Flores de Texcoco donde permanecieron varios meses recluidos.

Después de que fue cancelado el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de una consulta nacional, el gobierno federal ha restituido hasta ahora 186 hectáreas a los campesinos de San Salvador Atenco, que les quitaron para el proyecto aeroportuario.

Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT, dio a conocer que las 186 hectáreas restituidas (con la figura de donación, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) fueron de los polígonos de El Paraíso, Santa Ana, Xalapango y Santa Cecilia; ubicados a un costado de la barda perimetral de donde actualmente se construye el parque Ecológico del Lago de Texcoco.

La asamblea ejidal de Atenco determinó aceptar esa restitución, por lo que esa extensión de tierras volverá a ser del núcleo ejidal como de uso de suelo común, como lo fueron originalmente desde 1929 y se planea realizar proyectos agropecuarios.

Destacó otras 221 hectáreas, de las cuales 155 corresponden a los ejidatarios que no vendieron y 66 de los que no vendieron el uso común; serán también restituidas al ejido de Atenco y se espera que después de las elecciones del Estado de México se llevará a cabo la entrega formal de esas tierras.

El gobierno federal ha cumplido "lentamente". pero ha estado trabajando con los pueblos, reconoció Del Valle Medina.