Con obra de teatro, exhiben violencia contra mujeres en TSJ-Morelos

CUERNAVACA, Mor., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoce amar a otra mujer y haber sido condenada a no ver a su hijo, un proyectista no puede tener la guarda y custodia de sus hijos; una actuaria es objeto de violencia por parte de su pareja y condenada por violación; una secretaria de acuerdos es acusada de aborto y condenada por ello; una oficial de partes es acosada por un litigante y no es castigado.

Todo es parte de una realidad en el Poder Judicial del estado y se refleja en la puesta en escena "Expediente León", un ejercicio institucional creado y encaminado a sensibilizar a los operadores de Justicia y a la sociedad sobre la equidad de género y visibilizar las diversas circunstancias en las cuales se genera la violencia no solo contra las mujeres sino contra hombres, mujeres y niños, dice Nadia Luz Lara Chávez, magistrada y comisionada de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ en Morelos.

A través de la dramaturgia, dice la magistrada, la obra expone la adaptación de casos reales que se ventilan en el propio tribunal y es protagonizada por ocho funcionarios públicos que van desde un conductor de una unidad oficial, hasta una titular de un juzgado y dos abogados litigantes, quienes, sin ser profesionales, con su actuación remueven las fibras más sensibles de los espectadores.

"Expediente León" lleva varias presentaciones en distintos municipios e instituciones públicas de Morelos y entidades de la República, y su éxito, conforme a la opinión de Lara Chávez, es que rompe los esquemas en la forma de difundir las situaciones que imperan en materia de equidad de género y derechos humanos y con ella el TSJ apuesta a qué a través de las artes escénicas se logre concientizar sobre la necesidad de aplicar una justicia apegada a los derechos humanos y dejar atrás los viejos paradigmas sobre géneros.

"La obra es el resultado de la dramatización de casos reales y está escenificada por personal del Tribunal como operadores judiciales de diferentes niveles y dos litigantes", dice.

La obra fue exhibida el jueves y viernes pasado en el TSJ de Morelos durante el simposio denominado "El desafío de la tutela de los derechos de las mujeres", y el sábado la presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en Xalapa, contó la magistrada.