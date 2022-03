Con reforma CFE no lucrará con patrimonio de México: Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- A través de la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será una empresa de éxito que no lucre con el patrimonio de México, aseguró el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

En la sede de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el legislador llamó a los tabasqueños a beneficiarse del recurso hídrico que poseen, "que ese río tan potente permita generar energía limpia y barata", comentó.

Lamentó que gracias a la reforma impuesta en el 2013, el sistema eléctrico nacional se afectó a tal grado que los consumidores de regiones con un potencial tan grande por sus recursos naturales, como Tabasco, no puedan beneficiarse con tarifas más justas y que sean los privados los que paguen menos.

En ese tenor, el diputado Óscar Cantón Zetina indicó que la anterior reforma en materia energética permitió que las empresas privadas usaran a CFE como su fachada para obtener beneficios, gracias al cúmulo de irregularidades que permite, y que ahora los detractores de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentan que CFE no cuenta con la capacidad de generación, lo que provocará apagones y desabasto de energía eléctrica.

"Estos argumentos son falsos, dado que la capacidad de CFE alcanza y garantiza el servicio eléctrico, "la capacidad cubre la demanda con creces. No tenemos un problema de abasto y apagones, a la CFE hay que dejarla producir con lo que tiene de capacidad ya instalada, porque además está realizando planes de expansión", dijo Cantón Zetina.

Agregó que existe la percepción de que una empresa pública no puede ser exitosa, y recordó que antes CFE había logrado electrificar al país y fueron las limitantes y el saqueo lo que la han impedido seguir hacerlo.

"La empresa pública sí puede ser exitosa en México y en el mundo, porque su interés no es de lucro, ni de utilidad, es de servicio social y solidaridad con el pueblo, este es el sentido de la empresa pública", refirió.