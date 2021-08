Con reforma electoral "demócratas" sacarán "el cobre": AMLO

Al asegurar que será "como participar en una fiesta de disfraces" donde al final todos se quitan las máscaras, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando envíe la reforma electoral entrarán al debate quienes engañaban a la población asegurando que eran demócratas, pero "seguirán enseñando el cobre".

"Sí vamos a hacer una buena reforma, vamos a proponerla. Y va a estar muy interesante el debate, y volvemos otra vez a participar, porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas, van a seguir enseñando el cobre.

"Es como participar en una fiesta de disfraces ¿no?, donde al final todos se quitan la máscara, ya están sus verdaderos rostros, en eso ha consistido todo este proceso también, que es muy bueno, porque lo peor es la simulación", dijo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta reforma ayudará a que ya no haya esa simulación, pues aseguró que el proceso de transformación que vive el país no hay espacio de medias tintas.

"Son momentos de definición, ya no es tiempo para la aplicación de la 'política robalera', así decía don Jesús Reyes Heroles, decía que solamente el róbalo andaba en dos aguas, y muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusan que son independientes, que son objetivos, que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda.

"Este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Nada de medias tintas, se tiene uno que definir para sacar adelante al país, para transformar", aseveró.