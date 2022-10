Con reforma está en juego "estabilidad política", advierte Córdova

A-AA+

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consideró que no es indispensable una Reforma Electoral previo a las elecciones de 2024, y que en caso de realizar cambios, estaría en juego la estabilidad política del país.

"Lo que tenemos enfrente es una enorme responsabilidad, sobre todo porque, si hay reforma, no olvidemos algo, la vamos a poner a prueba en la elección más grande y probablemente la más delicada en nuestra historia, así que tiene que ser una reforma bien hecha, si la hay", manifestó.

Durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, afirmó que si no hay cambios en la ley electoral "podemos ir a la gran cita electoral del 24 sin mayores problemas".

"Déjenme decirlo así, pues, si no hay reforma electoral ahora, en 2024 va a seguir habiendo democracia en México", sostuvo.

"Si vamos a hacer una reforma, hagámosla, pero hagámosla bien, porque lo que podemos jugarnos es lo que hoy no es un problema en nuestro país, la estabilidad política", advirtió.

Córdova Vianello señaló que una reforma será pertinente siempre y cuando exista un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Por ello, subrayó que si se busca cambiar las reglas del juego no basta con la mayoría que pide la Constitución, sino que tienen que estar involucrados todos los que participan en estos procesos.

En segundo lugar, precisó que estos cambios deben ser para mejorar el sistema, por lo que rechazó propuestas como que las elecciones sean organizadas por la Secretaría de Gobernación.

"Creo que vamos a tener un problema, no sé si sea un buen consejo tirar 30 años de cambio político a la basura", indicó.

Finalmente, el consejero presidente insistió en que los cambios "deben hacerse con la cabeza, no con el estómago", porque de lo contrario saldría mal.