Con rescate de Evo Morales, FAM evitó espiral de violencia: AMLO

Al rescatar al expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en noviembre de 2019, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) contribuyó a la democracia, estabilidad política y paz social de ese país sudamericano, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conmemoración del 108 aniversario de la FAM, en el Colegio del Aire de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Zapopan, Jalisco, el mandatario aseguró que si no se hubiera llevado a cabo la "Misión Bolivia", para evacuar a Morales Ayma, esa nación hubiera caído en una espiral de violencia y confrontación con consecuencias de sufrimiento para el pueblo boliviano.

"Haciendo un lado ideologías y posturas partidistas, no tengo duda de que sin apego a nuestra tradición de asilo, el no haber impedido la agresión contra el expresidente Evo Morales, ese país hubiese caído en una espiral de confrontación y violencia que habrían causado muchísimos sufrimientos a su pueblo, es decir, la Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana contribuyeron, con esa misión, aún de manera honesta, a que se reestableciera en Bolivia la democracia, estabilidad política y la paz social", señaló el mandatario.

López Obrador destacó la labor de los elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que comandados por el general piloto aviador, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, implementaron la misión para rescatar con vida a Evo Morales.

"El general Hernández que dicho sea de paso es hijo de un integrante del Escuadrón 201 y fue director de este Colegio del Aire en Zapopan, su informe su reporte es un testimonio histórico de lo más profundo y trascendente en nuestra historia moderna haciendo a un lado ideologías y posturas partidistas", indicó.

El mandatario federal señaló que en la actualidad la Fuerza Aérea ha cumplido con una función destacada en beneficio de la población mexicana, ya que además de custodiar el territorio, es fundamental para la atención de emergencias y catástrofes naturales.

"Ahora mismo hace unos días aviones de la Fuerza Aérea llevaron con rapidez al personal y equipo a Chile y Turquía para brindar apoyo humanitario, y subrayo con rapidez porque esto demuestra que esta fuerza aérea goza de una extraordinaria organización disciplina y profesionalismo el llegar a tiempo a Turquía como se está dando a conocer ha significado salvar vidas", expuso.