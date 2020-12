Con rezago habitacional 9.4 millones de viviendas a nivel nacional

Roman Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que de las 34 millones de viviendas que hay en el país, 9.4 millones presentan algún tipo de rezago y las cuales, detalló, se localizan en su mayoría el centro, sur y sureste del país.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario informó que el 72% de los hogares con rezago habitacional no son derechohabientes.

"De las 34 millones de viviendas que tenemos a nivel nacional, 9.4 millones presentan algún tipo de rezago en materia de vivienda. Ese tipo de rezago en un 79% se concentra en materiales precarios de la construcción de esas viviendas, 2% drenaje y un 20% hacinamiento en dichas construcciones", dijo el funcionario.

"La gran mayoría se encuentra en el centro y sur del país. Es importante tomar en consideración, como lo que ha instruido el presidente López Obrador, la mayoría de las acciones de autoconstrucción de viviendas se están llevando ya en estas zonas geográficas", explicó.

En Palacio Nacional, Meyer Falcón reclamó que en administraciones pasadas las acciones de rezago habitacional se concentraba en el norte del país y no donde existía el mayor índice de rezago habitacional.

"La oferta y demanda no estaban siendo vinculadas en las anteriores administraciones y es por eso que el hacinamiento, los problemas habitacionales fueron acrecentándose en ciertas regiones del país", dijo.

Ante esto, el titular de Sedatu indicó que desde el gobierno federal se han impulsado más de 363 mil acciones de apoyo a autoproducción por un monto de inversión de 21 mil millones de pesos.

"Y también cabe la pena resaltar que nos estamos concentrando en estas acciones en zonas en donde se había presentado rezago en materia de vivienda", agregó.