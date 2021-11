Con sus declaraciones, Delgado cierra espacios de diálogo para el PEF: Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó a su homólogo de Morena, Mario Delgado como un lacayo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque solo hace lo que le dicen y lo acusó de que, hace unos días, hizo una declaración no sólo torpe e irresponsable al decir que su partido se encargaría de desaparecer al PRI en las próximas elecciones.

Al emitir su discurso en una reunión que congregó a más de 250 alcaldesas y alcaldes del país en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno acusó que con estas declaraciones Morena lo único que hace es cerrar los espacios de diálogo con la oposición y recordó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se construye y se consensa.

Acusó que en tres años de gobierno, Morena ha sido una desgracia y una tragedia para el país y dijo que al partido guinda le ha quedado grande el saco para poder construir acuerdos y consensos en el Congreso de la Unión.

"Le decimos a Morena y al gobierno que dejen de actuar con soberbia, que dejen de actuar de manera irresponsable y que tienen que aprender a escuchar en un país donde no cabe la polarización, donde hoy estamos obligados a convocar al diálogo, al acuerdo, al trabajo político. Y que le ha quedado grande el saco a Morena sobre todo, para poder construir acuerdos y consensos con la oposición aquí en el Congreso de la Unión. Hace unos días vimos una declaración no solo torpe, irresponsable del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien es un lacayo del gobierno, porque solo hace lo que le dicen, y lo único que hace Morena es cerrar los espacios de diálogo con la oposición, y aquí le decimos que el Presupuesto se construye, se consensa, y no es una posición personal, es una posición para darle más recursos a estados y a municipios para impulsar un proyecto federalista", aseguró Alejandro Moreno.

En este contexto, "Alito" dijo que la coalición Va por México está firme y sólida en el ámbito legislativo y están construyendo con solidez y firmeza en lo electoral para el 2022.

"Morena es incapaz de refrendar una gubernatura, son pésimos para gobernar, no tienen capacidad y no tienen sensibilidad y han demostrado que no pueden ni con los estados, ni con los municipios, ni con el país. Por eso tenemos que hablar con firmeza y con carácter, pero sobre todo, con propuesta. Tenemos que contrastar y tener claro que la coalición Va por México no solo sabe cómo, tiene con qué presentarle un Presupuesto alternativo viable y responsable al pueblo de México", dijo el líder priista.

Este sábado, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció la ruptura de acuerdos con Morena, y acusó a su líder nacional, Mario Delgado de dinamitar éstos después de que declaró que a su partido le toca borrar del mapa político al tricolor en las próximas elecciones. En un comunicado, la bancada del PRI, que encabeza Rubén Moreira, explicó que la postura de Mario Delgado elimina la construcción de acuerdos que demanda el país y el diálogo con la oposición. Esta ruptura entre el PRI y Morena surge después de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de Morena en San Lázaro han llamado al PRI a formar una alianza legislativa para que se pudiera aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica del titular del Ejecutivo.