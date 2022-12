Con todo respeto, miente: Vilchis a Córdova por ingresos de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Tras acusar una campaña de mentiras contra la propuesta de reforma electoral del mandatario Andrés Manuel López Obrador y exhibir a ciudadanos que marcharon para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera, aseguró que el consejero presidente de ese órgano electoral, Lorenzo Córdova, admitió que "gana más que el presidente, pero alega que eso no viola la Constitución".

En la conferencia mañanera de este miércoles del presidente López Obrador en Palacio Nacional, García Vilchis exhibió un video de Lorenzo Córdova: "Vamos a desmentirlo una vez más en esta sección porque ya es un cliente frecuente".

"Él dice y admite que gana más que el presidente, pero él alega que esto no viola la Constitución. El consejero presidente del INE declaró que nadie en el INE incumple la Constitución, la cual prohíbe que ningún funcionario público pueda ganar una remuneración superior a la del presidente de la república", dijo la lectora de "las mentiras de la semana".

En el video exhibido en el Salón Tesorería, el consejero presidente del INE expresa sobre sus ingresos: "Nadie, lo digo así, nadie, nadie, nadie, no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución, lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario".

"El consejero del Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, miente", expresó García Vilchis ante López Obrador al mencionar el Manual de los Servidores Públicos y la diferencia salarial entre el presidente de México y Lorenzo Córdova.

"También hay mucha diferencia, ¿No?", expresó García Vilchis al mostrar una comparación entre países del salario de las autoridades electorales.

La lectora de la sección de la mañanera también mostró el artículo 127 constitucional, que refiere que los servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o misión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades" y que ningún servidor público podrá recibir remuneración "mayor a la establecida para el Presidente de la República".