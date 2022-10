Conacyt tiene pendiente declarar el gasto de más de 65 mdp

A-AA+

En el segundo Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene pendiente por declarar el gasto de 57 millones 651 mil 970.62 pesos por la extinción de los fideicomisos, mientras que por la extinción de fondos mixtos debe declarar el gasto de 7 millones 525 mil 543.25 pesos, así como poco más de un millón de pesos que corresponden a la gestión financiera de los fondos sectoriales CONACYT-SENER-Hidrocarburos y CONACYT-SENER- Sustentabilidad Energética. Por su parte, el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE), no declaró 7 millones 536 mil 369.93 de pesos.

Sobre la auditoría por la extinción de los fideicomisos, la ASF presenta como resultados que el CONACyT y el Fondo FORDECYT-PRONACES "carecen de un inventario actualizado y confiable de los proyectos de investigación", información que permitiría conocer de proyectos recibidos, el estatus que guardan y los compromisos pendientes de liquidar.

La ASF dice que se observaron inconsistencias en la contratación del servicio integral para el apoyo del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable de los proyectos que sean transferidos al Conacyt, y no evidenció "la investigación de mercado se consideraran cuando menos dos fuentes; tampoco se acreditó el medio por el que se obtuvo la información para la selección de los posibles proveedores a los que se les solicitó la cotización, ni se verificó el histórico de contrataciones del área contratante u otras áreas contratantes de la entidad".

En la auditoría sobre la gestión financiera de los recursos, así como el proceso de extinción de los Fondos Mixtos, Conacyt debe declarar 7 millones 525 mil 543.25 pesos. Se concluyó que hay factores que "impiden concluir el proceso de extinción de los fondos mixtos observados", como la falta de actualización en los registros contables del CONACyT, que poco más de 166 mil pesos del Fondo Mixto con el estado de Hidalgo no se distribuyó entre los fideicomitentes ni se enteraron a la TESOFE los recursos federales que formaban parte del patrimonio, y que 19 Fondos Mixtos no han formalizado los "Contratos de Cesión de Derechos y Obligaciones a Título Gratuito del Fideicomiso y Convenio de Extinción".

Con respecto a la gestión financiera de los fondos sectoriales CONACYT-SENER-Hidrocarburos y CONACYT-SENER- Sustentabilidad Energética, Conacyt no aclaró el destino de 1 millón 262 mil 60 pesos. Entre las observaciones, la ASF señaló que los montos de proyectos de investigación y las becas, los adeudos por gastos de operación y honorarios fiduciarios, así como de los litigios susceptibles de generar derechos carecen de reconocimiento contable, así como que los manuales de Organización y Específicos del Conacyt están desactualizados.

Entre los resultados, la Auditoría identificó que, aún cuando el CIDE se encontraba en paro de labores, en diciembre de 2021 el Centro pagó 962 mil pesos en el suministro de productos para el servicio de los comedores institucionales.

Se identificó que se realizó uso de "manera discrecional" de los recursos autogenerados del CIDE, pues no se transfirieron a sus cuentas, sino que en diversas cuentas bancarias de la entidad, de las que se realizaban erogaciones de manera paralela a las cuentas pagadoras del Fideicomiso.

En cuanto a la administración de proyectos, la ASF indica que de 10 proyectos no se acreditaron ingresos al CIDE, por 4 mil 123.8 pesos, ni la facturación de 14 proyectos, pues las firmas eran imágenes escaneadas y no autógrafas.

Otra irregularidad se observó en el Fideicomiso del CIDE. De los 53 mil 443.2 de pesos, poco más de 20 mil se destinaron a la TESOFE. Como una reserva de recursos para "atender las obligaciones de carácter laboral", se autorizó que 32 mil 735 pesos permanecieran en el Fideicomiso. "Sin embargo, no se acreditó cómo se integraron las variables utilizadas para determinar que dicha reserva fuera el monto necesario para atender las obligaciones de carácter laboral", se lee en el Informe.

Por estas y otras irregularidades detalladas en el documento, la ASF concluyó que en términos generales el CIDE "no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia". De 16 resultados, la Auditoría generó 14 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.