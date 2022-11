Conacyt usa cuenta oficial para promover la "Marcha del pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) usa su cuenta oficial de Twitter para promover la "Marcha del pueblo", autonombrada de esa forma por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Conacyt publicó una imagen de un águila sobre un nopal, con el mensaje "Mensaje 4 años de transformación" en el centro. La imagen está acompañada por los hashtags #4AñosDeTransformacion y #MarchaDelPueblo.

Por su parte, desde el lunes 21 de septiembre María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conacyt, ha estado promoviendo la marcha en su perfil de Twitter.

"A marchar al lado de nuestro Presidente @lopezobrador_ por la justicia social con paz y democracia plenas. ¡A festejar los primeros 4 de la 4T! ¡Próximo domingo 27 de noviembre!" y "¡Marchemos por justicia social con paz, soberanía, libertades y democracia plenas. ¡Próximo domingo 27 de noviembre!", son los tweets que ha publicado.

La "Marcha del pueblo" surgió pocos días después de que ciudadanos marcharon en contra de la Reforma Electoral. El presidente es el organizador del evento y aseguró que se haría para celebrar el cuarto año de su victoria en las urnas.

Una serie de carteles anunciando la marcha han sido pegados en el Metro y en la vía pública. El director del Instituto del Deporte (Indeporte), Javier Hidalgo, indicó a los participantes del programa Pilares del gobierno de la Ciudad de México. Se les puso como condición que lleven a 10 personas más, ya sean familiares o amigos, para cumplir con la cuota.

Si no acuden a la movilización "por convicción", no se les renovará su beca mensual de 8 mil pesos para que sigan trabajando en el programa.

Hidalgo explicó que deben acudir a la marcha, primero para apoyar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y después, para respaldar el proyecto de nación del Presidente.

Otro caso fue denunciado por empleados de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a cargo de José Luis Rodríguez Díaz de León, quien los instruyó a participar en la movilización o de lo contrario, presentar su renuncia.

"Va a estar bueno el acarreo", bromeó días antes AMLO, durante su conferencia matutina.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum declaró: "Nosotros no presionamos ni amenazamos ni compramos voluntades. Quien lo haga será sancionado".