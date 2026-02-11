Conafor alerta sobre temporada agresiva de incendios forestales 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con datos de la

(Conafor) analizados por EL UNIVERSAL, en 2025 México registró

forestales que afectaron. Aunque el número de siniestros fue menor al del año previo, la superficie dañada resultó más extensa.Lay Restauración de la Conafor advirtió que, según la estadística histórica, los incendios en el mundo son cada vez más agresivos en intensidad y severidad, hecho por el que este 2026 prevé condiciones meteorológicas adversas en el país que obligan al organismo a reforzar la prevención y la preparación de combatientes.Los datos fueron expuestos en lapara el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, donde autoridades federales y estatales informaron que ya se adiestra apara fortalecer las capacidades técnicas y operativas en el-----Más del 95% de incendios tienen: Protección CivilLa coordinadora nacional de la Coordinación Nacional de Protección Civil,, informó que más del 95% de los incendios forestales en el país tienen, por lo que la prevención es un componente central de la política pública.En la reunión participaron dependencias del, entre ellas la(Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la(Conanp).Las autoridades señalaron que durante los próximos meses se enfocarán en acciones dey promoción de laante el inicio del periodo crítico de incendios forestales.En 2025 la superficie dañada creció pese a que hubo un menor número de siniestrosMéxico cerró 2025 conforestales que afectaron, de acuerdo con datos presentados por la(Conafor), en el marco del arranque de laEn 2024 se contabilizaron alrededor decon una afectación cercana a, es decir, en 2025 hubo casi mil 300 incendios menos, pero cerca deimpactadas, lo que refleja una mayor extensión territorial dañada pese a la reducción en el número de eventos.El promedio evidencia la diferencia pues en 2024 cada incendio afectó unas, mientras que en 2025 la cifra aumentó a aproximadamentepor siniestro y, la variación apunta ao de mayor severidad que corresponden a las advertencias oficiales sobre un comportamiento cada vez más agresivo del fuego.