Conago reconoce operativo Sedena tras abatimiento de
Mandatarios estatales refrendaron apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia nacional.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) reconoció las acciones que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el operativo realizado para capturar a "El Mencho", las cuales, dijo, están orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
Reconocimiento y respaldo de la Conago al operativo
A través de un comunicado, las y los gobernadores del país reconocieron el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, "que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población".
Disposición para fortalecer la seguridad nacional
Las y los mandatarios estatales refrendaron su disposición para mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México; respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y trabajar, desde el ámbito de sus competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos.
Así como también fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia e impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.
Además, expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad.
"La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos", externaron.
