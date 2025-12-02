logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Fotogalería

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Conagua solicita aval al Senado para reforma de Ley de Aguas

El director de Conagua busca respaldo en el Senado para la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 07:49 p.m.
A
Conagua solicita aval al Senado para reforma de Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se reunió este martes con senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena para pedirles que avalen sin modificaciones las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez que la Cámara de Diputados envíe ambas minutas al Senado.

De acuerdo con legisladores presentes, Morales López pidió a la bancada oficialista respaldar íntegramente el proyecto que será turnado por San Lázaro, bajo el argumento de que en la Cámara de Diputados "ya se trabajó y se construyeron consensos suficientes", tanto con grupos parlamentarios como con actores externos involucrados en la gestión del agua.

El titular de Conagua explicó que el paquete legislativo fue resultado de negociaciones amplias y reuniones técnicas que, dijo, permitieron incorporar planteamientos de usuarios, organizaciones civiles, autoridades locales y especialistas en materia hídrica; por lo que insistió en que cualquier cambio desde el Senado podría "romper los acuerdos alcanzados".

Morales López pidió a los senadores de Morena preparar un proceso legislativo ágil para que las reformas se aprueben la próxima semana, plazo en el que se prevé concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La intención del gobierno federal, expuso, es que el nuevo marco jurídico quede aprobado antes del cierre legislativo de diciembre, a fin de avanzar en la reorganización institucional y normativa que implicará la nueva Ley General de Aguas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conagua solicita aval al Senado para reforma de Ley de Aguas
Conagua solicita aval al Senado para reforma de Ley de Aguas

Conagua solicita aval al Senado para reforma de Ley de Aguas

SLP

El Universal

El director de Conagua busca respaldo en el Senado para la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Lorenzo Meyer celebra la salida de Gertz Manero de la FGR
Lorenzo Meyer celebra la salida de Gertz Manero de la FGR

Lorenzo Meyer celebra la salida de Gertz Manero de la FGR

SLP

El Universal

Tras 7 años, Gertz Manero deja la FGR y Ernestina Godoy toma el cargo interinamente

Encuentro en la SRE entre Embajador de Suecia y representantes mexicanos
Encuentro en la SRE entre Embajador de Suecia y representantes mexicanos

Encuentro en la SRE entre Embajador de Suecia y representantes mexicanos

SLP

El Universal

Diálogo sobre inversión nórdica y preparativos para visita de CEOs en México

Diputados aprueban reforma a Ley de Ascensos de la Armada de México
Diputados aprueban reforma a Ley de Ascensos de la Armada de México

Diputados aprueban reforma a Ley de Ascensos de la Armada de México

SLP

El Universal

Nuevas disposiciones en la Marina de México para garantizar la integridad en los ascensos y el desempeño de sus elementos