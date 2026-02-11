Concanaco pide subsidios por horas extra para negocios
Concanaco plantea cinco acciones para combatir la extorsión que afecta a negocios en México.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Con el avance de la iniciativa de reducción de la jornada laboral en elSenado , el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco-Servytur
), Octavio de la Torre, pidió al gobierno dar subsidios y apoyos por las horas extras y "compartir el costo de tiempo extra entre los empleados y el Estado".
Ello, porque si se reduce la semana laboral de 48 a 40 horas significará "un impacto financiero relevante en los negocios familiares", porque si bien se está de acuerdo en mejorar las condiciones laborales "hay que compartir impuestos, cuotas obrero patronal, seguridad social por encima de la hora 41".
De la Torre de Stéffano dijo que "los descansos por la llamada Ley Silla y el incremento de vacaciones te lleva a que en realidad se trabajen 42 horas de las 48 que dura la semana laboral actual, si se baja a 40 horas, entonces será menos el tiempo productivo".
Además, habrá que pagar horas extras a partir de la 41, lo que cuesta "es más caro porque hay que pagarle más al trabajador e impuestos vinculados con el pago de sueldos y salarios", lo que podría llevar a mayor informalidad y al cierre de negocios.
La intención es "que todos pongamos", es decir, hay que ser "corresponsables, que la medida venga acompañada, no que el empresario ponga todo, como el juego de la pirinola, el empresario pone todo... que se establezca un régimen (de subsidios) para ciertos sectores, de cierto tamaño y cierta gradualidad, porque las Pymes son las más vulnerables".
En conferencia de prensa dijo que "el sector que representamos es uno que sobrevive, un sector real... que por sobrevivencia va a buscar los mecanismos para sostenerse y buscarán la informalidad".
"Comentó que en una encuesta hecha a empresas familiares el 67.2% rechaza las 40 horas sin reducción salarial, el 71.4% anticipa un alza en costos y el 66.7% pide una reducción de impuestos".
Para los comerciantes y dueños de negocios de servicios y turismo la extorsión puede implicar cierres, menos inversión y precios más altos.
El presidente de la Concanaco-Servytur dijo que la "cifra negra" es muy alta, porque denunciar implica riesgos, desgaste e, incluso, la pérdida de la vida.
De acuerdo con el INEGI se estima que 1.3 millones de unidades económicas son víctimas del delito. 2.9 millones son delitos contra negocios y, solamente, se denuncia el 12.2%
La tasa es de mil 562 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, por lo que si ese es el delito más frecuente al día de hoy, la respuesta debe ser prioritaria, focalizada y medible, por lo que no puede descansar en denuncias sin protección.
Los protocolos y el acompañamiento pueden reducir el daño, por lo que se proponen cinco acciones prioritarias:
Denuncia segura y protección a víctimas
Coordinación entre federación, estados y municipios
Protección a cadenas locales y medidas específicas de combate
Simplificación y digitalización de trámites
Acompañamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.
Pidió establecer mesas de trabajo tanto para la extorsión como para los apoyos por disminución de la jornada laboral.
