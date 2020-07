Concluye apoyo de médicos cubanos en atención a Covid en la CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, comentó que concluyó el convenio de participación de 585 médicos originarios de Cuba, quienes ya están de regreso a la isla, confirmó que a la delegación se le pagó 135 millones de pesos para las actividades que realizaron en la capital para atender a pacientes Covid-19.

"Estos 135 millones de pesos fue lo que se consideró para el convenio que incluye todas estas actividades... que eran capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades, digamos, de asesoría técnica", dijo.

Comentó que pese a que hay posibilidad de renovar el convenio, por este momento concluyó y la delegación está regresando a la isla. "Estamos muy contentos, agradecidos, y nos parece que es muy importante la solidaridad no sólo de ellos, sino de todos los trabajadores de la salud que han estado comprometidos en esta lucha contra el Covid-19", expuso.

Destacó que la participación de los médicos cubanos fue muy importante porque llegaron a reforzar el número de personal médico que se sumaban a la primera línea de atención y también a otras actividades. "No sólo fueron estos médicos y médicas, no sólo este personal de salud, la ciudad ha contratado más de 2 mil trabajadores de la salud para fortalecer su capacidad de respuesta y muchos de esos trabajadores vienen de otras entidades federativas, entonces -digamos- estos profesionales que se incorporaron han sido muy importantes para la atención en la ciudad y estamos profundamente agradecidos por su compromiso, por su disposición y tenemos todavía convocatorias abiertas. "Ustedes saben que en el país y en la ciudad no hay suficientes médicos especialistas y por lo tanto, las convocatorias están abiertas y seguimos contratando personal de salud", concluyó.