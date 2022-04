Concluye proceso contra mexicana en Qatar

Paola Schietekat, mexicana que fue agredida sexualmente durante su estadía en Qatar y que posteriormente fue acusada de tener una relación fuera del matrimonio con su agresor, evitó la condena que enfrentaba de siete años de cárcel y 100 latigazos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el juez de Qatar que conoció del caso decidió concluir el procedimiento penal iniciado contra Schietekat luego de que, en audiencia de este tres de abril, la abogada de la maestra en Políticas Públicas sometió a su consideración y la del procurador fiscal los argumentos legales de defensa.

Esto significa, que el procedimiento contra la mujer, que fue agredida el 6 de junio de 2021 en el departamento donde residía en Doha, no continuará y la condena que le había sido impuesta ya no será ejecutada.

En 2021 Paola se encontraba en Qatar trabajando para el Supreme Commitee for Delivery and Legacy cuando un hombre, a quien ella consideraba su amigo, decidió entrar a su departamento mientras ella dormía para intentar agredirla sexualmente.

Luego de denunciarlo por irrupción en domicilio y agresión, el acusado afirmó que Paola era su novia y esto provocó que las autoridades iniciaran una investigación en contra de la víctima por el delito de "convivencia fuera del matrimonio", falta grave según la ley qatarí.

Paola dio a conocer su caso a través de un portal electrónico y redes sociales donde afirmó que, pese a que la embajada de México en Qatar la acompañó a presentar su denuncia y a seguir su proceso en libertad, no hicieron nada para evitar que las cosas se pusieran en su contra.

Ante ello, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard se reunió con ella el 18 de febrero de 2022 e instruyó cubrir los honorarios de la abogada que la defendió y a que el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio se coordine con la víctima, su abogada y la Embajada de México en Qatar para fortalecer los argumentos de defensa de Paola.