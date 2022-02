Condón protege 98% de enfermedades de transmisión sexual: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el uso del condón o preservativo permite lograr una protección de hasta 98% en enfermedades de transmisión sexual y en embarazos no planeados.

En el marco de del Día Internacional del Condón, el instituto mencionó que el condón se utiliza para ayudar a los hombres que tengan una relación sexual responsable, libre y tranquila, así como para su protección y la de su pareja, al evitar infecciones como VIH/Sida, herpes zóster, condilomas y virus de papiloma humano, causante de cáncer cérvico uterino, entre otros.

La doctora Leticia Gabriela Gutiérrez Luna, coordinadora médica de la División de Atención Prenatal, Planificación Familiar y Control del Niño, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que para tener una mayor efectividad es importante observar las siguientes reglas:

Verificar que el sobre del condón esté sellado y revisar fecha de caducidad (podría estar seco el lubricante que contiene), abrir el sobre con la yema de los dedos (no usar los dientes ni tijeras).

Además indicó que después de usarlo se debe retirar antes de perder la erección sujetando la parte abierta para evitar que se salga el semen del dispositivo.

Lo recomendable es que, tras retirarlo, se envuelva en papel higiénico y se deposite en un cesto de basura, no en el retrete del baño porque puede tapar la cañería.

La especialista expresó que en México las relaciones sexuales se inician en promedio entre los 11 y los 12 años de edad, por lo que en escuelas secundarias, preparatorias y de nivel superior se promueve el uso del preservativo, aunque no es usual que los jóvenes lo usen en su primer encuentro.

La doctora detalló que para protegerse de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados, se recomienda a las mujeres utilizar el método dual, que consiste en el uso del condón además de algún otro método anticonceptivo como hormonales orales, inyectables, implantes, parches o dispositivos intrauterinos (DIU).

Para finalizar, dijo que en los módulos de Planificación Familiar y de PREVENIMSS, en Unidades de Medicina Familiar del Seguro Social, estos preservativos están al alcance de la población de forma gratuita, independientemente si se es derechohabiente o no.