Conductor del autobús vinculado a proceso por choque contra tren en Atlacomulco

TOLUCA, Méx., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Gustavo Alfredo "N", operador del camión de transporte foráneo Herradura de Plata que se vio involucrado en un choque contra el tren en Atlacomulco, obtuvo vinculación a proceso tras establecer su probable intervención en el delito de homicidio culposo y lesiones en dicho hecho de tránsito lo que ocasionó la muerte de 10 personas y lesiones a 62 más, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público aportó datos de prueba necesarios para que el Órgano Jurisdiccional vinculara a proceso a Gustavo Alfredo "N", además estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con las primeras investigaciones el día de los hechos, Gustavo Alfredo "N" conducía un autobús Herradura de Plata, en el que viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, ubicado en la colonia Las Mercedes, municipio de Atlacomulco, la unidad estaba detenida próxima a las vías del tren, el conductor reanuda su circulación al frente, momento en que se aproximaba la locomotora, presuntamente sin percatarse de ello, por lo que invade su paso y ocasiona el siniestro.

Como parte de la investigación intervinieron peritos en criminalística y de tránsito, también fueron recabadas entrevistas a testigos quienes refirieron que "el chofer llevaba la música muy alta" lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora.

Esto derivó en la muerte de siete mujeres y tres hombres y 62 lesionadas -36 mujeres y 26 hombres- de las cuales 55 fueron trasladadas a diferentes nosocomios de la región para recibir su atención médica, 42 de ellas ya fueron dadas de alta, 10 permanecen internadas reportadas en estado de salud delicado y tres más también hospitalizadas con estado estable.

Gustavo Alfredo "N" abandonó el lugar del accidente, días después fue ubicado por autoridades de las Fiscalías del Edomex y Michoacán en el Fraccionamiento Villas del Paraíso ubicado en Morelia, donde lograron su captura y cumplimiento de orden de aprehensión.

Una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social ubicado en El Oro.

De acuerdo a la legislación vigente, la competencia respecto de los homicidios y lesiones es de fuero común y por tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició expediente de investigación, en tanto, que la regulación de la vía del tren y del tren mismo es de competencia federal, por lo que una vez que los dictámenes periciales determinen elementos de responsabilidad respecto de la afectación de esa vía de comunicación, de la obstrucción de ésta, de la falta de señalización y medidas de seguridad, o de la eventual responsabilidad de la Agencia de Trenes y Transporte Público, la Fiscalía del Estado de México remitirá desglose al Ministerio Público Federal para dar competencia respecto del uso inadecuado o afectación de la vía.