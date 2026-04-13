Condusef señala fraudes bancarios frecuentes en personas mayores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Los

concentran alrededor del 32% de las quejas por posibles fraudes en el sistema financiero en México, informó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),

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. En conferencia de prensa con motivo de la renovación del protocolo para la atención ade, el funcionario detalló que del total de 112 mil reclamaciones registradas en el organismo, poco más de 30 mil corresponden a personas de la tercera edad, de acuerdo con datos del organismo.El funcionario explicó que la principal queja en este segmento es por cargos y consumos no reconocidos. A diferencia de otros grupos de edad, estos casos se relacionan principalmente cony no conPrecisó que el fraude mediante llamadas telefónicas, conocido como, es el mecanismo más frecuente en este tipo de casos.Rosado señaló que también se identificanautomáticos, como el, así como elde productos financieros por parte de personas cercanas al usuario.Indicó que elo depuede estar involucrado en algunos casos, cuando se utilizandel titular.El presidente de la Condusef añadió que lospresentan un perfil transaccional más estable en comparación con otros segmentos, lo que influye en la detección depor parte de lasLa semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer que las reclamaciones contra la banca en México repuntaron 10.1% el año pasado a tasa anual, al alcanzar un total de 7 millones 235 mil 597 casos, de acuerdo con datos de la Condusef.requieren, diceLas personas adultas mayores requieren una, más cercana y cuidadosa dentro del sistema financiero, afirmó el director general deMéxico,El directivo señaló que actualmente más de 1.3 millones de clientes del banco tienen más de 60 años, un grupo que ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años y que representa una prioridad en la estrategia de atención.Detalló que, tan solo en el último año, se brindaron más deprioritarias en sucursales mediante un, mientras que en el contact center se atendieron más de 3.4 millones de llamadas bajo esquemas específicos paraAgregó que más dehan sido capacitados para atender a este segmento, además de que se han fortalecido los mecanismos dey desarrollado más de 60 materiales dedirigidos a esta población.