Confía AMLO en que Sheinbaum siga "controlando" problemas de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siga "controlando" los problemas de seguridad y violencia en el país, porque es una mujer recta, estricta y capaz.

"Yo veo que se va a seguir controlando el problema de inseguridad y de violencia, porque la presidenta es una mujer recta, estricta muy capaz y van a continuar los programas del Bienestar, va a seguir el apoyo a la gente, eso es muy importante".

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que lo más importante en la estrategia de seguridad es que los jóvenes sean atendidos con oportunidades de empleo y de estudio.

Criticó que "en el periodo neoliberal" hubo toda una política de rechazados con la mentira que no pasan el examen de admisión.

"Otra cosa que es importantísima hacia futuro el que se conserve la integración de las familias, aunque parezca disco rayado, lo tenemos que estar repite y repite".

El presidente López Obrador expresó que "nada de esa modernidad mal entendida de que somos libres" y se permita el consumo de drogas.

Reconoce temor por violencia en Sinaloa

Ante los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay temor entre la población, pero aseguró que hay presencia suficiente de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estos hechos de violencia son debido a que hay pugna entre dos grupos criminales tras el secuestro y entrega en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada.

En este sentido, al proyectar una gráfica de homicidios por estado con base en reportes de fiscalías estatales, el presidente López Obrador destacó que ayer en Sinaloa sólo se reportaron dos homicidios, los cuales, indicó, no son necesariamente originados por estos enfrentamientos.

"En todo el estado tuvimos dos homicidios. Vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy tuvimos este informe", dijo.

"Hoy suspendieron clases", se le señaló.

"Sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes que hasta ahora es el resultado y seguramente no es por esos enfrentamientos, pueden ser otras causas los dos homicidios".

¿Cuál es el diagnostico?", se le preguntó.

"Pues que hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población, y también que no se enfrenten entre ellos"

"¿Está relacionando con lo de "El Mayo" Zambada?", se le cuestionó.

"Sí, ya lo dije, es un asunto que tiene que ver con la confrontación de grupos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que hasta ahora el gobierno mexicano no ha recibido el reporte de Estados Unidos sobre la detención de "El Mayo" y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán en un aeropuerto de Nuevo México.

"¿Estados Unidos no ha mandado el informe?", se le insistió.

"Estamos esperando a que informe bien, pero esto se debe a esa confrontación.

"En el caso de Sinaloa es esto, hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. Todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios, conservadores o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande, lo magnifican, antes hasta había pactos de silencio cuando se dedicaban a quemarle incienso al presidente", señaló.