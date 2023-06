Confío en remontar en encuestas: Monreal

A-AA+

PALENQUE, Chis., junio 28 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal rechazó que el proceso interno para elegir al coordinador nacional para la defensa de la 4T que será el candidato presidencial de Morena sea una simulación y confió en que en dos meses pueda remontar las encuestas que colocan a la cabeza a Claudia Sheinbaum.

Cuestionado por las encuestas que lo colocan en hasta cuarto o quinto lugar, dijo que "incluso, hipotéticamente, me pueden colocar más abajo, no pasa nada. En una competencia y en una contienda de esta naturaleza es la gente la que decide".

Recordó que cuando fue candidato a gobernador de Zacatecas sólo tenía 5 por ciento de la intención del voto seis meses antes de los comicios y al final ganó la gubernatura.

"Sí creo en el proceso por lo que tú me dices si no es un simulacro, si no es una simulación, si no es una farsa. ¡No! Yo te diría que no. Si fuera una farsa, una simulación, un pleito arreglado, yo no participaría; no. Sí creo en que la gente va a decidir, y yo voy a asumir con toda integridad lo que resulte", apuntó.

En rueda de prensa en Palenque, Chiapas, recordó cuando contendió por la gubernatura de Zacatecas:

"Me encontré a Andrés -Manuel López Obrador- y me dijo: 'nunca vas a ser ahí nada en el PRI. Te invito a ser candidato del PRD. Y le dije eso es un suicidio, Andrés. Tienes el cinco por ciento de la intención de voto y el PRI tiene el 70 por ciento de la intención de voto'. Y me dijo: 'no. Tú vas a ser gobernador si tú decides cambiar'."

"Faltaban seis meses, y cuando nos cambiamos, que mi esposa empezamos a recorrer las comunidades, nos decían: 'esto que tú me dices, ¡no, hombre!, eres un romántico. ¿Cómo te atreves a pensar que les vas a ganar, al PRI?' Y gracias a la gente les ganamos; en cuatro meses les dimos la vuelta".

Cuestionado por periodistas estatales sobre las bardas, mantas y espectaculares a favor de las otras tres "corcholatas" morenistas y como están arriba en las encuestas, dijo que, de Claudia Sheinbaum, tengo una buena opinión y aunque las encuestas la colocan a la cabeza, yo espero que en estos dos meses nos escuchen, como lo estoy haciendo ahora en Chiapas, nos valoren, y reflexionen en torno a nuestra capacidad y nuestra visión de país. Es lo único que puedo esperar.

Dijo que "para mí Adán -Augusto López- es el que ha crecido más. Yo he dicho que quizá Adán sea el que tiene una estructura territorial de base que nosotros no tenemos, porque cuesta mucho contratar personal que esté diario recorriendo secciones electorales o municipios. No tengo yo recursos para hacer eso, aunque tengo simpatía de personas".

"Pero yo creo que el que se preparó más con estructura territorial es Adán, y el que ha crecido más, el que ha crecido más en los últimos cuatro meses viene de cuatro puntos, ahora hablan de ocho, de 10 y hasta de 14", indicó Monreal.

Recordó que un punto aquí es 800 mil personas, es enorme lo que se puede hacer con un punto y no es tan fácil, porque lo primero es que te conozcan y luego que simpaticen contigo y es muy complicado que en dos meses puedas lograr colocarte en los niveles superiores.

El ex gobernador de Zacatecas subrayó que "tengo mi propio criterio, tengo racionalidad, tengo autonomía, tengo capacidad, tengo una visión clara de lo que el país necesita, y esto no implica pelearme con el presidente, no, no lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer porque es pelearse con la historia."