Confirmación de muertes sospechosas por Covid elevó cifras en la CDMX

Los 998 fallecimientos por Covid-19 que son reportados en el informe de la Ciudad de México corresponden a la confirmación de las muertes que estaban catalogadas como sospechosas, incluso algunas desde el año pasado, indicó el director general de Gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública , Eduardo Clark García.

"Este incremento que vieron ayer de 998 defunciones, son –casi en su totalidad– de defunciones que fueron dictaminadas por un Comité, pero que habían ocurrido en tiempo previo.

"Quiero ser muy enfático: no son defunciones que no estuviéramos contando, estaban contadas, estaban en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, pero seguían siendo sospechosos, hasta que expertos técnicos de la Secretaría de Salud las dictaminaron como positivas y, en algunos casos, algunas inclusive como negativas, cuando no había evidencia o se probó claramente que no estaban relacionadas a Covid", explicó.

Destacó que en la última semana se sigue registrando una tendencia a la baja.

"En términos de la tendencia, esta semana ha seguido bajando, de hecho, hoy que estaba viendo los datos, es la primera vez que en un periodo de siete días tenemos menos de 100 defunciones reportadas en hospitales de la Ciudad de México; fueron 95 en los últimos siete días, incluyendo las ocho que ocurrieron, lamentablemente, el día de ayer", dijo, resaltando que es una caída de casi el 25% con el mismo periodo de la semana pasada.

Confió que, con la tendencia a la baja de casos, de defunciones y de llamadas al 911, se pueda cambiar de semáforo para la siguiente semana.

Eduardo Clark también descartó un repunte en los casos positivos de Covid-19, pues aunque se reportaron mil 708 este 1 de junio, aseguró que se trató de un ajuste de cifras.

"El día de ayer fue un día atípico, se confirmaron mil 700 casos por una razón, porque el primer día de la semana muchas veces llegan resultados de los laboratorios que no se procesaron durante el fin de semana o el viernes, y en el caso particular de ayer y también con el caso de las defunciones, los expertos epidemiólogos del gobierno de México realizaron un ajuste de casos sospechosos que fueron dictaminados como casos Covid positivos por asociación epidemiológica después de un estudio de caso.

"Por eso de un día a otro parece que hay un repunte de casos y de defunciones, pero en realidad son defunciones y casos que ya habían ocurrido que eran sospechosos y que fueron dictaminados en las últimas 24 horas por el gobierno de México", comentó.